Рейтинг@Mail.ru
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220713/samoylova-1802117426.html
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии - РИА Новости, 13.07.2022
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии
Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:49
2022-07-13T09:49
шоубиз
знаменитости
джиган (денис устименко-вайнштейн)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802115071_0:575:1254:1280_1920x0_80_0_0_aaf0fc5df256ebd8b1559d5ee74ab92e.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было.По данным СМИ, подобная услуга в музее доступна всем. Ее стоимость составляет 80 тысяч рублей.Также звездное семейство посетило Кунсткамеру, Петропавловский собор и одну из пышечных.Ранее Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.
https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802115071_0:295:1254:1236_1920x0_80_0_0_e8740e263d5c57c592c270cfd1e46124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, джиган (денис устименко-вайнштейн), шоу-бизнес
09:49 13.07.2022
 
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии

Оксана Самойлова и рэпер Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии

Оксана Самойлова в Эрмитаже
Оксана Самойлова в Эрмитаже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было.

"В 10 утра мы уже шли в сторону Эрмитажа. Нам сделали раннее открытие, и мы были одни", – написала Оксана.

По данным СМИ, подобная услуга в музее доступна всем. Ее стоимость составляет 80 тысяч рублей.
Также звездное семейство посетило Кунсткамеру, Петропавловский собор и одну из пышечных.
Ранее Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 16:41Шоубиз
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
 
ШоубизЗнаменитостиДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала