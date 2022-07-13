https://ria.ru/20220713/samoylova-1802117426.html
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии - РИА Новости, 13.07.2022
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии
Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:49
2022-07-13T09:49
2022-07-13T09:49
шоубиз
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джиган (денис устименко-вайнштейн)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было.По данным СМИ, подобная услуга в музее доступна всем. Ее стоимость составляет 80 тысяч рублей.Также звездное семейство посетило Кунсткамеру, Петропавловский собор и одну из пышечных.Ранее Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.
https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, джиган (денис устименко-вайнштейн), шоу-бизнес
Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии
Оксана Самойлова и рэпер Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии