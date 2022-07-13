https://ria.ru/20220713/samoylova-1802117426.html

Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии

Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии - РИА Новости, 13.07.2022

Самойлова и Джиган арендовали Эрмитаж для семейной экскурсии

Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:49

2022-07-13T09:49

2022-07-13T09:49

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Оксана Самойлова в социальных сетях показала семейную экскурсию вместе с Джиганом и детьми по Эрмитажу. Кроме них в музее никого не было.По данным СМИ, подобная услуга в музее доступна всем. Ее стоимость составляет 80 тысяч рублей.Также звездное семейство посетило Кунсткамеру, Петропавловский собор и одну из пышечных.Ранее Самойлова заявляла о желании развестись с рэпером из-за его увлечения запрещенными веществами. Затем пара заявила о воссоединении.

https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, джиган (денис устименко-вайнштейн), шоу-бизнес