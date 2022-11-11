https://ria.ru/20221111/samolet-1830876372.html

На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности

На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности - РИА Новости, 11.11.2022

На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности

Сигнал о неисправности в двигателе сработал в самолете авиакомпании "ЮТэйр", совершавшем рейс из Тюмени в Сургут - посадка прошла благополучно, сообщили РИА... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:36

2022-11-11T16:36

2022-11-11T17:15

тюмень

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москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сигнал о неисправности в двигателе сработал в самолете авиакомпании "ЮТэйр", совершавшем рейс из Тюмени в Сургут - посадка прошла благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Одиннадцатого ноября на рейсе Тюмень - Сургут сработала индикация работы одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.По ее словам, авиакомпания проводит "необходимый комплекс работ" для проверки воздушного судна согласно авиационным правилам.Как добавили в авиакомпании, также в пятницу на рейсе Москва - Когалым сработала сигнализация, оповещающая о проблемах с выпуском закрылков. Командир воздушного судна принял решение о заходе на второй круг, посадка прошла в штатном режиме.

https://ria.ru/20221109/belavia-1830198710.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюмень, сургут, москва, ютэйр, происшествия, новости - туризм