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На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности - РИА Новости, 11.11.2022
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На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности
На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности - РИА Новости, 11.11.2022
На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности
Сигнал о неисправности в двигателе сработал в самолете авиакомпании "ЮТэйр", совершавшем рейс из Тюмени в Сургут - посадка прошла благополучно, сообщили РИА... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:36
2022-11-11T17:15
тюмень
сургут
москва
ютэйр
происшествия
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сигнал о неисправности в двигателе сработал в самолете авиакомпании "ЮТэйр", совершавшем рейс из Тюмени в Сургут - посадка прошла благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Одиннадцатого ноября на рейсе Тюмень - Сургут сработала индикация работы одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.По ее словам, авиакомпания проводит "необходимый комплекс работ" для проверки воздушного судна согласно авиационным правилам.Как добавили в авиакомпании, также в пятницу на рейсе Москва - Когалым сработала сигнализация, оповещающая о проблемах с выпуском закрылков. Командир воздушного судна принял решение о заходе на второй круг, посадка прошла в штатном режиме.
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тюмень, сургут, москва, ютэйр, происшествия, новости - туризм
Тюмень, Сургут, Москва, ЮТэйр, Происшествия, Новости - Туризм
16:36 11.11.2022 (обновлено: 17:15 11.11.2022)
 
На самолете, летевшем из Тюмени в Сургут, сработал сигнал о неисправности

Самолет, летевший из Тюмени в Сургут, сел из-за неисправности в двигателе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сигнал о неисправности в двигателе сработал в самолете авиакомпании "ЮТэйр", совершавшем рейс из Тюмени в Сургут - посадка прошла благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Одиннадцатого ноября на рейсе Тюмень - Сургут сработала индикация работы одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, авиакомпания проводит "необходимый комплекс работ" для проверки воздушного судна согласно авиационным правилам.
Как добавили в авиакомпании, также в пятницу на рейсе Москва - Когалым сработала сигнализация, оповещающая о проблемах с выпуском закрылков. Командир воздушного судна принял решение о заходе на второй круг, посадка прошла в штатном режиме.
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ТюменьСургутМоскваЮТэйрПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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