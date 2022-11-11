https://ria.ru/20221111/sammit-1830971495.html

Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату

Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату - РИА Новости, 11.11.2022

Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату

Протестующие криками попытались помешать выступлению президента США Джо Байдена на климатическом саммите COP27. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:15

2022-11-11T22:15

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в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Протестующие криками попытались помешать выступлению президента США Джо Байдена на климатическом саммите COP27.Как сообщает агентство Рейтер, протестующие, которые находились в зале, развернули плакат во время речи Байдена. А на опубликованных в соцсетях видео слышно, как речь прерывают громкие звуки из зала.Американский президент, услышав звуки, удивленно посмотрел по сторонам, однако прерывать выступление не стал. Как отмечает Рейтер, сотрудники охраны вскоре забрали плакат у протестующих.

https://ria.ru/20221111/toplivo-1830963200.html

сша

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в мире, джо байден, сша