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Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату - РИА Новости, 11.11.2022
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Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату
Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату - РИА Новости, 11.11.2022
Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату
Протестующие криками попытались помешать выступлению президента США Джо Байдена на климатическом саммите COP27. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:15
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в мире
джо байден
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Протестующие криками попытались помешать выступлению президента США Джо Байдена на климатическом саммите COP27.Как сообщает агентство Рейтер, протестующие, которые находились в зале, развернули плакат во время речи Байдена. А на опубликованных в соцсетях видео слышно, как речь прерывают громкие звуки из зала.Американский президент, услышав звуки, удивленно посмотрел по сторонам, однако прерывать выступление не стал. Как отмечает Рейтер, сотрудники охраны вскоре забрали плакат у протестующих.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
22:15 11.11.2022 (обновлено: 22:42 11.11.2022)
 
Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на саммите по климату

Протестующие попытались помешать выступлению Байдена на климатическом саммите COP27

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Протестующие криками попытались помешать выступлению президента США Джо Байдена на климатическом саммите COP27.
Как сообщает агентство Рейтер, протестующие, которые находились в зале, развернули плакат во время речи Байдена. А на опубликованных в соцсетях видео слышно, как речь прерывают громкие звуки из зала.
Американский президент, услышав звуки, удивленно посмотрел по сторонам, однако прерывать выступление не стал. Как отмечает Рейтер, сотрудники охраны вскоре забрали плакат у протестующих.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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