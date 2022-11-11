https://ria.ru/20221111/sammit-1830934779.html
В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите
В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите - РИА Новости, 11.11.2022
В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите
Россия будет использовать площадку Восточноазиатского саммита для того, чтобы акцентировать внимание стран-участниц на рисках размещения западными странами... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:31
2022-11-11T18:31
2022-11-11T18:31
в мире
россия
сергей лавров
атр
пномпень
нато
высший арбитражный суд рф
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830194119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_925ec68a12ccd30ecabc80de4ce9501d.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия будет использовать площадку Восточноазиатского саммита для того, чтобы акцентировать внимание стран-участниц на рисках размещения западными странами военной инфраструктуры НАТО в регионе, заявили в МИД РФ."Российская сторона считает важным акцентировать на площадке ВАС риски турбулентности, связанные с предпринимаемыми странами Запада попытками заведения в АТР силового потенциала и военно-технологической инфраструктуры НАТО и созданием в регионе закрытых блоковых схем", - говорится в сообщении министерства, анонсирующем участие министра иностранных дел Сергея Лаврова в Восточноазиатском саммите в Пномпене 12-13 ноября.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва "выступает за синергию потенциала АСЕАН с другими расположенными на евразийском пространстве объединениями с позитивной, практико-ориентированной повесткой дня, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз, в интересах продвижения широкого кроссплатформенного сотрудничества, нацеленного на рост благосостояния всех сторон".
https://ria.ru/20220628/kitay-1798641941.html
россия
атр
пномпень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830194119_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_e3bf1595a130a0b4b906daacaa130b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, атр, пномпень, нато, высший арбитражный суд рф, шос
В мире, Россия, Сергей Лавров, АТР, Пномпень, НАТО, Высший арбитражный суд РФ, ШОС
В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите
МИД: на ВАС Россия акцентирует внимание на рисках размещения инфраструктуры НАТО в Азии