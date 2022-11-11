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В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите

В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите - РИА Новости, 11.11.2022

В МИД России анонсировали участие в восточноазиатском саммите

Россия будет использовать площадку Восточноазиатского саммита для того, чтобы акцентировать внимание стран-участниц на рисках размещения западными странами... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:31

2022-11-11T18:31

2022-11-11T18:31

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия будет использовать площадку Восточноазиатского саммита для того, чтобы акцентировать внимание стран-участниц на рисках размещения западными странами военной инфраструктуры НАТО в регионе, заявили в МИД РФ."Российская сторона считает важным акцентировать на площадке ВАС риски турбулентности, связанные с предпринимаемыми странами Запада попытками заведения в АТР силового потенциала и военно-технологической инфраструктуры НАТО и созданием в регионе закрытых блоковых схем", - говорится в сообщении министерства, анонсирующем участие министра иностранных дел Сергея Лаврова в Восточноазиатском саммите в Пномпене 12-13 ноября.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва "выступает за синергию потенциала АСЕАН с другими расположенными на евразийском пространстве объединениями с позитивной, практико-ориентированной повесткой дня, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз, в интересах продвижения широкого кроссплатформенного сотрудничества, нацеленного на рост благосостояния всех сторон".

https://ria.ru/20220628/kitay-1798641941.html

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в мире, россия, сергей лавров, атр, пномпень, нато, высший арбитражный суд рф, шос