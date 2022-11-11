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В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.11.2022
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В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20
Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:37
2022-11-11T12:37
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему российский лидер решил не посещать саммит G20.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
https://ria.ru/20221111/putin-1830739836.html
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россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:37 11.11.2022
 
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20

Песков заявил, что решение Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему российский лидер решил не посещать саммит G20.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:17
Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется
 
РоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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