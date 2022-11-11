https://ria.ru/20221111/sammit-1830747533.html

В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20

В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20

Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:37

2022-11-11T12:37

2022-11-11T12:37

россия

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему российский лидер решил не посещать саммит G20.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.

https://ria.ru/20221111/putin-1830739836.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков