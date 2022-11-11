https://ria.ru/20221111/sammit-1830747533.html
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20
Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:37
2022-11-11T12:37
2022-11-11T12:37
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824128560_0:72:3149:1843_1920x0_80_0_0_8200240d8c6b717114621bb37f3b5820.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком и необходимостью нахождения в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему российский лидер решил не посещать саммит G20.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.
https://ria.ru/20221111/putin-1830739836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824128560_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_4a7f9f320f8f272b01f41a1cb33ae850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле назвали причину неучастия Путина в саммите G20
Песков заявил, что решение Путина о неучастии в саммите G20 связано с его графиком