https://ria.ru/20221111/sakhalin-1830888715.html
Индия заинтересована в участии в проектах Сахалина, заявил эксперт
Индия заинтересована в участии в проектах Сахалина, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2022
Индия заинтересована в участии в проектах Сахалина, заявил эксперт
После ухода западных компаний из проектов на Сахалине Индия заинтересована в расширении своего участия в них, заявила индийский эксперт, профессор, экс-декан... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:03
2022-11-11T17:03
2022-11-11T17:03
экономика
индия
россия
сахалин
сахалин-2
роснефть
exxon mobil
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После ухода западных компаний из проектов на Сахалине Индия заинтересована в расширении своего участия в них, заявила индийский эксперт, профессор, экс-декан Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Анурадха Ченой."Россия, по сути, провела национализацию части проекта "Сахалин-1" из-за ухода ряда операторов. Теперь другие страны могут занять эту нишу. Индия заинтересована в участии в проекте Сахалин-1", - заявила Ченой в ходе круглого стола в медиагруппе "Россия сегодня".По ее словам, Индии интересно участие и в других проектах в области энергетики – в частности, "Сахалин-2" и "Сахалин-3"."(В них) были аннулированы некоторые договоры с западными компаниями. Поскольку ушли многие западные компании из России, то перед индийскими компаниями открываются возможности постепенно заходить на российский рынок", - считает эксперт.В то же время индийские фирмы опасаются вторичных санкций со стороны Запада, которые могут ввести за их участие в подсанкционных российских проектах."Конечно, вторичных санкций никто не хочет.. Но нет ничего невозможного", - считает она.Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ документом от 13 октября постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске.Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ( "дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта почти остановилась, а к концу сентября добыча газа и нефти была полностью прекращена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%)."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.
https://ria.ru/20221110/gaz-1830573302.html
https://ria.ru/20221103/sakhalin-1829131426.html
https://ria.ru/20221108/indiya-1829999713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, сахалин, сахалин-2, роснефть, exxon mobil, владимир путин, джавахарлал неру
Экономика, Индия, Россия, Сахалин, Сахалин-2, Роснефть, Exxon Mobil, Владимир Путин, Джавахарлал Неру
Индия заинтересована в участии в проектах Сахалина, заявил эксперт
Индийский эксперт: республика заинтересована в расширении участия в проектах Сахалина
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После ухода западных компаний из проектов на Сахалине Индия заинтересована в расширении своего участия в них, заявила индийский эксперт, профессор, экс-декан Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Анурадха Ченой.
"Россия, по сути, провела национализацию части проекта "Сахалин-1" из-за ухода ряда операторов. Теперь другие страны могут занять эту нишу. Индия заинтересована в участии в проекте Сахалин-1", - заявила Ченой в ходе круглого стола в медиагруппе "Россия сегодня".
По ее словам, Индии интересно участие и в других проектах в области энергетики – в частности, "Сахалин-2
" и "Сахалин-3".
"(В них) были аннулированы некоторые договоры с западными компаниями. Поскольку ушли многие западные компании из России
, то перед индийскими компаниями открываются возможности постепенно заходить на российский рынок", - считает эксперт.
В то же время индийские фирмы опасаются вторичных санкций со стороны Запада, которые могут ввести за их участие в подсанкционных российских проектах.
"Конечно, вторичных санкций никто не хочет.. Но нет ничего невозможного", - считает она.
Президент РФ Владимир Путин
своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти
" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены. Кабмин РФ документом от 13 октября постановил создать новое ООО "Сахалин-1", нового оператора одноименного проекта, с местом регистрации в Южно-Сахалинске
.
Уже бывший оператор проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegaz Limited ( "дочка" ExxonMobil
) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта почти остановилась, а к концу сентября добыча газа и нефти была полностью прекращена. Также участниками "Сахалина-1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy
) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром
Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co
и Mitsubishi Corporation
. Англо-голландская Shell
приняла решение уйти.