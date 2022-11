https://ria.ru/20221111/rumyniya-1830643210.html

Канадские атомщики и американские банкиры спасут Румынию

В Европе продолжаются процессы построения единого сообщества, насильно стянутого нитями трансокеанского финансово-политического доминирования. Зарубежные СМИ...

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:53

В Европе продолжаются процессы построения единого сообщества, насильно стянутого нитями трансокеанского финансово-политического доминирования. Зарубежные СМИ сообщают, что правительство Румынии завершило переговоры с американской финансовой группой и подписало соглашение о возведении двух энергоблоков на единственной в стране атомной электростанции "Чернавода".В настоящий момент точно известно следующее.В рамках предварительного соглашения выделяется 6,6 миллиона долларов, на которые канадский подрядчик Candu Energy Inc. должен провести комплексную подготовку лицензионного базиса, что означает разработку полного пакета разрешительной документации. В течение двух лет стороны должны разработать единые стандарты безопасности, удовлетворяющие положениям законодательства и Румынии, и Канады, а также осуществить комплекс инженерных работ, включающих проверку горно-геологических условий непосредственно на месте будущего строительства.До этого момента все смотрится совершенно обыденно, а вот дальше начинаются гораздо более занятные вещи.Естественно, что шести миллионов на строительство сразу двух современных реакторов категорически мало, а потому требуется много дополнительных денег. Логично было бы предположить, что финансировать проект будет Канада, как страна — представитель главного подрядчика, но не тут-то было. Оказывается, еще в мае в Бухаресте прошли переговоры между заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком и премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Американская сторона недвусмысленно дала понять, что строительство жизненно важной для страны станции возможно только при условии кредитования в американских банках, в противном же случае "Чернаводу" может постигнуть судьба венгерской АЭС "Пакш", разрешение на строительство которой Будапешт буквально с боем выбивал более десяти лет. Бухарест не стал противиться желаниям заокеанских друзей, и 9 ноября было объявлено, что правительство Румынии возьмет в кредит три миллиарда долларов в банке EXIM со штаб-квартирой в Вашингтоне.Читатели, хотя бы немного знакомые с темой современной атомной энергетики в этом моменте наверняка удивятся — ведь этой суммы очевидно недостаточно для реализации проекта. И будут совершенно правы.Официальная формулировка в кредитном соглашении гласит, что три миллиарда долларов должны покрыть лишь треть расходов на строительство, а оставшуюся сумму обеспечат инвестиции из неназываемых сторонних источников. Юмор ситуации заключается в том, что и румынская, и американская сторона прекрасно понимают реалии, но с каменными лицами продолжают, простите, гнать пургу об энергонезависимости, экологии и близком зеленом будущем для каждого румына.Позволим себе краткую историко-техническую справку.АЭС "Чернавода" — это единственный профильный объект генерации в Румынии. Самим своим рождением атомная энергетика этой восточноевропейской страны обязана последнему коммунистическому лидеру Николае Чаушеску. Примечательный момент — происходило это уже в период перестройки и гласности, когда страны Варшавского блока стали потихоньку отдаляться от стремительно слабевшей Москвы. Бухарест отказался от предложений советских атомщиков и остановил свой выбор на канадских реакторах CANDU типа PHWR, где в качестве замедлителя используется тяжелая вода. На юго-востоке была найдена площадка, отвечающая требованиям сейсмической безопасности, и строительство началось. Впрочем, длилось оно ровно пока был жив Чаушеску, а после его казни в 1989 году строительство стало стремительно замедляться и полностью прекратилось уже в 1990-м. Годом позднее рухнул Советский Союз, и ударная волна, вызванная крушением геополитического колосса, стала причиной всевозможных внутренних процессов внутри вчерашних союзников по социалистическому лагерю.Первый энергоблок со скрипом удалось достроить и включить в сеть только в 1996 году, а запуска второго пришлось ждать еще одиннадцать лет. В итоге во второе десятилетие нового века Румыния входила с двумя новыми по возрасту, но слегка устаревшими технически энергоблоками совокупной мощностью 1400 мегаватт. Просто для понимания, это лишь немногим больше, чем вырабатывает один российский реактор ВВЭР-1300, установленный на Нововоронежской, Курской и Смоленской АЭС. Его же будут использовать в качестве главной силовой установки на турецкой АЭС Аккую."Чернавода" ежегодно вырабатывает в среднем 5,6 гигаватт-часов электричества, что составляет приятные для национальной энергетики 20 процентов. Потому нет ничего удивительного, что на фоне галопирующих цен на природный газ, а также затяжного политического кризиса между ЕС и Россией официальный Бухарест был совсем не против расширить свои генерирующие возможности на базе мирного атома.А дальше все было, как в классическом анекдоте про слона в зоопарке, когда у смотрителя спрашивают, может ли тот за один присест скушать полтонны моркови. "Съесть-то он съест, только кто же ему даст?" — мудро ответил сотрудник.Дело тут не только в кредите, условия которого тщательно спрятаны под покровом коммерческой тайны. Дело в том, что канадская Candu Energy Inc. действительно занимается разработкой, строительством и эксплуатацией атомных энергоблоков АЭС. С той лишь оговоркой, что последний действующий реактор канадцы построили ровно двадцать лет назад, это была АЭС "Циньшань" в Китае. При этом у себя дома компания отметилась в грандиозном скандале, связанном со строительством атомной электростанции Darlington неподалеку от Торонто. На начальном этапе строительства возведение АЭС оценивалось в три миллиарда долларов (в ценах конца 1980-х), но в процессе бесконечных переносов и задержек стоимость немного подросла — до четырнадцати с половиной миллиардов. Ни на что не намекаем, но румынскому правительству стоило бы озаботиться поиском дополнительных кредиторов. Просто на всякий случай.Кстати, необходимо напомнить еще вот какой факт. Как и во времена Чаушеску, современная Румыния, верная законам истинной демократии, даже не проводила полноценный тендер на соискание подрядчика будущего строительства. Проект просто отдали канадцам. Подобное же проявление открытого рынка ранее было продемонстрировано в Болгарии, куда по прямому приказу США не был допущен российский "Атомстройэкспорт". Такая вот свобода выбора.Впрочем, в данном случае недопуск наших атомщиков — это не наша печаль, а головная боль для румын. Насколько небольшая канадская компания способна реализовать проект строительства сразу двух энергоблоков, вопрос открытый. Не стоит тут рассчитывать и на помощь американских друзей. Буквально пару дней назад крупнейшая компания-оператор Pacific Gas and Electric Company (PG&E) официально обратилась в Комиссию по ядерному регулированию (NRC) с просьбой продлить срок эксплуатации АЭС "Дьябло Каньон". Связано это с тем, что калифорнийская станция вплотную приблизилась к предельно разрешенному сроку эксплуатации, но заменить мощности двух ее энергоблоков нечем. Вот и просит PG&E разрешения и дальше кипятить воду в реакторах, строительство первого из которых было начато в 1968 году.Не хочется в очередной раз пророчить провал европейских потуг построить атомный объект при помощи своих американских друзей, но происходящее уж очень напоминает стандартный алгоритм, по которому Вашингтон крепко подсаживает на долговой крючок ту или иную страну. С другой стороны, если схема работает, зачем что-то менять.

2022

