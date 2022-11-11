https://ria.ru/20221111/rubleva-1830485981.html

Фаина Рублева: роль планетария – оградить людей от мракобесия в XXI веке

Фаина Рублева: роль планетария – оградить людей от мракобесия в XXI веке - РИА Новости, 11.11.2022

Фаина Рублева: роль планетария – оградить людей от мракобесия в XXI веке

Московский планетарий, открывшийся более 90 лет назад, в XXI веке не стал исключительно развлекательным заведением, а продолжает играть научно-просветительскую... РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T11:00

интервью

москва

луна

земля

московский планетарий

международная космическая станция (мкс)

фаина рублева

космос - риа наука

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Московский планетарий, открывшийся более 90 лет назад, в XXI веке не стал исключительно развлекательным заведением, а продолжает играть научно-просветительскую роль и нести в массы научную картину мира. О том, почему некоторые люди до сих пор считают, что Земля может быть плоской, а Солнце вращаться вокруг Земли, какие бывают сложности в производстве собственных и локализации зарубежных полнокупольных фильмов, астрономических объектах, которые лучше всего видны на небе невооруженным глазом, а также о том, как можно восполнить знания по астрономии, если ее не было в школе, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева.– Недавно вы открыли Лунариум. Какие еще новые пространства вы готовите?– Лунариум, действительно, перетерпел масштабное обновление, теперь это интерактивный музей, про который мы говорим "новое пространство, новые возможности". В то же время он остался в тех же объемах и на той же площади, что и раньше. Изменились его архитектура, дизайн, цветовые и световые решения – у нас очень интересные световые потолочные инсталляции. Он стал более современным и соответствует, можно сказать, музеям завтрашнего дня.С момента его открытия прошло 10 лет, экспонаты уже физически и морально устарели, нужно было обновлять пространство. То, что мы сделали за два года, можно назвать подвигом, ведь мы попали на период пандемии и локдауна. Много компаний прекращали производство, закрывались, планетарий тоже работал в ограниченном режиме несколько месяцев.Открывать совсем новые пространства мы не планируем, у нас просто нет места, мы же не можем выйти за границы Московского планетария. Но, конечно, мы что-то обновляем. Прежде всего, это касается репертуара нашего большого звездного зала. Премьеры новых фильмов там несколько раз в год. Некоторые мы закупаем, некоторые делаем сами.Недавно состоялась премьера новой звездной программы "Небо в движении" нашего производства, а буквально на прошлой неделе мы представили фильм "Загадки жизни", который мы локализовали, перевели, озвучили и показываем по лицензии. Еще одна премьера состоялась в 4D-кинотеатре. Там для школьников средних классов мы показываем фильм "Секреты гравитации".– Какие-то еще премьеры планируете в ближайшее время?– Конечно, мы постоянно находимся в творческом процессе. Мы же понимаем, что в Москве возможностей для развлекательного и познавательного досуга у наших горожан и гостей столицы очень много. Чтобы оставаться все время в топе лучших площадок, нам приходится развиваться и предлагать что-то новое. Сейчас мы работаем над новым полнокупольным фильмом. В следующем году, я надеюсь, он будет завершен, и мы пригласим всех на его премьеру. Раскрывать секреты не буду, пусть будет интригой.– Хотя бы в общих чертах можете сказать, чему он посвящен?– Он посвящен будет планетам. Будем путешествовать, изучать, знакомиться и узнавать много нового и интересного о нашей Солнечной системе. Такие премьеры бывают нечасто, потому что создание полнокупольного фильма – это полноценное кинопроизводство. На создание 25-минутного полнокупольного фильма в формате 4К, который можно смотреть на огромном, как у нас, 25-метровом куполе, уходит не меньше года. Нужны оригинальные кадры, нужны видео, которые мы сами рисуем, нужен оригинальный саундтрек. У нас огромная команда специалистов: композиторы, 3D-художники, программисты, видеоинженеры.– Насколько сложно локализовать полнокупольный фильм? Существует ли международный стандарт купола и картинки, которая на него проецируется?– Дело в том, что не каждый планетарий обладает каким-то стандартным набором технологического оборудования. Так что все зависит от технических условий. Для показа фильма на куполе небольшого диаметра, например, 10 метров, достаточно четырех проекторов хорошего качества. Для нашего купола нужно 18-19 таких проекторов. Для того, чтобы правильно его разместить и показать, существует целый технологический процесс – это нарезка, синхронизация, колористика. Нужно выровнять изображения со всех проекторов, чтобы не были заметны швы, не было наложения, совпадали цвета, уровень черного соответствовал, чтобы был качественный звук. Можно, конечно, просто включить и показать, но низкое качество, конечно, это не правильно. Мы стараемся доводить фильмы до совершенства.Также важно правильно перевести. Чтобы звучание фраз соответствовало пониманию каждого нашего посетителя, мы делаем двойной перевод – сначала технический, а потом идет научная и литературные редактура. В процессе локализации название фильма может немного поменяться, но в условиях лицензии это все учтено, и здесь мы никаких нарушений не совершаем.– Новые экспонаты у вас в ближайшее время появятся?– Музей Урании, если говорить о классической площадке планетария, это, строго говоря, просто выставочный зал. Планетарий, это не музей, у нас нет фонда, мы показываем только то, что было в планетарии, в его архивах, в запасниках, то, что нам когда-то дарили, что мы сами применяли. У нас часть экспонатов, хоть и не музейные предметы, но раритеты, или, можно сказать, артефакты, имеющие отношение к самому московскому планетарию. Нам их менять не на что. Ничего похожего просто нет. Поэтому мы показываем то, что у нас есть, и что мы ценим, что для нас очень важно и ценно с исторической точки зрения.– Очередная волна санкций на вас как-то отразилась? Если не в поставках оборудования, то в закупках фильмов?– Пока мы этого не заметили. Могу сказать, что качественных полнокупольных фильмов не так много. Мы очень тщательно относимся к выбору закупки. На данный момент нет фильмов, которые мы хотели бы закупить прямо сейчас.Единственное, из-за чего мы не пострадали, но почувствовали санкции, это мы не были приглашены к участию в европейских полнокупольных фестивалях, где нас всегда встречали очень доброжелательно. Это, пожалуй, самое для нас неприятное событие в этом году. Так, мы не попали на ежегодные фестивали полнокупольных фильмов в Йене в Германии и в Брно в Чехии. Но зато наш фильм "Разноцветная Вселенная" победил на двух международных фестивалях в Ярославле (в 2021 году) и в Новосибирске (в 2022 году).При модернизации Лунариума мы полностью исполнили импортозамещение. У нас только напольные покрытия из мормолеума, экологически чистого материала, который используют во всем мире для площадок, где много людей, детей, были закуплены во Франции. Но еще до этих санкций, в период пандемии. Все остальные детали и запчасти закупались в России, частично производилось специально по нашим заказам.Мы создали более 200 рабочих мест на период обновления Лунариума. То есть мы дали возможность людям достойно интересно и увлекательно работать в этот период, когда большинство компаний приостановили свою деятельность.– Вы наблюдаете с площадки планетария за звездами и планетами. Можно ли наблюдать за рукотворными объектами, например, МКС или более мелкими объектами в околоземном пространстве?– В принципе, все возможно, конечно, но это не является нашей задачей. Учитывая погодные условия, очень сложно планировать что-либо. Например, мы знаем, что будет пролетать МКС над Москвой, но если все небо в тучах, о каком наблюдении мы можем говорить?Совсем недавно было частное затмение Солнца. К нам обращались многие СМИ с просьбами понаблюдать за ним у нас. Но прогнозировалась или высокая, или переменная облачность, поэтому мы ничего не могли планировать. А вот за день установилась прекрасная погода, антициклон, ясное, чистое, прозрачное небо, и мы провели наблюдения частного солнечного затмения в прекрасных условиях. А 8 ноября было полное лунное затмение. Но в Москве мы его не видели, потому что Луна находилась под горизонтом.Также можно наблюдать планеты. Сейчас прекрасное время для наблюдения Юпитера. В декабре будет противостояние Марса. По вечерам в ясную погоду можно видеть Сатурн. Вы можете наблюдать из окна, со своего балкона, просто на улице, где открытый горизонт и видно планеты, которые довольно высоко сейчас над горизонтом находятся. Поэтому все эти явления доступны для наблюдения простым невооруженным глазом. Проводить в планетарии такие наблюдения проблематично из-за того, что погода меняется внезапно.Мы приглашаем только тогда, когда точно уверены, что будет хорошая погода. В противном случае разочарованные посетители начинают предъявлять нам претензии. Но это же не мы, это природа не показывает.– Какие еще астрономические явления посоветуете наблюдать до конца этого года и в следующем?– В ноябре действует метеорный поток Леониды. Он наблюдается на фоне созвездия Льва. Лучше наблюдать на природе, потому что в городе достаточно высокое световое загрязнение. Кроме того, к сожалению, в ноябре, как правило, небо затянуто облаками. Вообще метеорные потоки – это ежегодное явление, и они бывают почти каждый месяц: Дракониды, Ориониды, Персеиды летом и так далее.Самое интересное для наблюдения – это Луна и планеты. Весь сентябрь прекрасно наблюдались Юпитер и Сатурн, а сейчас Марс. Кстати, три планеты довольно редко одновременно видны вечером и ночью.Когда небо затянуто облаками, вы можете прийти на нашу звездную программу, и мы все покажем в лучшем виде. Потому что на небе планетария всегда ясно, в любой момент мы можем наблюдать затмение Солнца и Луны так, как мы бы наблюдали это в природе.В любом случае, смотрите на небо, на нем всегда что-то происходит, и если вы часто будете смотреть, то обязательно что-то интересное увидите. А если вы еще будете заглядывать в астрономические календари, например, на нашем сайте, то практически обо всех ожидающих нас явлениях будете знать. Поэтому смотрите на небо, наблюдайте, удивляйтесь, восхищайтесь, приходите к нам, обязательно что-нибудь интересное произойдет.– Первых советских космонавтов обучали астронавигации в планетарии. Какие сейчас полноценные образовательные программы есть у вас?– У нас есть проект "Популярная астрономия для начинающих". Проще говоря, это кружок для интересующихся взрослых, которым не повезло в том, что астрономии у них в школе не было. Для них мы проводим такие двухмесячные курсы, читаем лекции и проводим практические занятия, под куполом на звездном небе, учим находить звезды и созвездия, то есть основам астронавигации, а также рассказываем, как работать с телескопами.– То есть это сжатая до двух месяцев советская школьная программа астрономии?– Программа в СССР шла в течение года, по одному часу в неделю. В году 52 недели, если убрать все каникулы, то получится примерно 35 часов. У нас проходит восемь занятий в месяц по два часа, то есть 16 часов.– Какой возраст у тех, кто ходит на эти курсы?– В основном люди среднего возраста. Иногда бывают школьники или люди за 70, но в основном, это 30-40 лет. Кроме этого, у нас есть проект "Трибуна ученого", куда мы приглашаем тех, кто интересуется более серьезными проблемами. Там каждый месяц лекции читают академики, профессора, ведущие ученые в области астрономии и астрофизики.– Вы говорили, что в советские времена планетарий был инструментом атеистической пропаганды. Сейчас пропагандистская роль у планетария осталась?– Планетарий создавался как просветительское учреждение и выполнял естественнонаучную часть общей пропаганды того времени. Мы всегда старались, чтобы люди понимали, что Земля – это планета, что она, как и другие планеты обращается вокруг Солнца, а вокруг Земли обращаются только Луна и искусственные тела.Такая картина складывалась с детства и довольно прочно оседала в умах людей. Но когда астрономию убрали из школьной программы, эта часть образования выпала. Потом появились информационные ресурсы, которые разрушали эту картину мира. Согласно современным исследованиям, многие считают, что Солнце вокруг Земли обращается, потому что видят, что Солнце восходит, движется по небу и уходит за горизонт.Наша задача осталась прежней – рассказывать о том, как мир устроен с точки зрения науки. Мы не говорим о религиозных догмах и учениях. Планетарий вне политики и вне религии, да и вне астрологии, мы категорически против нее. Наша главная задача сегодня, чтобы все антинаучные представления не попадали в умы детей. Взрослых уже сложно переубедить. В советское время никому в голову бы не пришло придумать что-нибудь вроде "общества плоской Земли".– Некоторые ученые считают, что в распространении идей, подобных плоской Земле и вращению Солнца вокруг Земли, виновата религия. Как вы относитесь к этой точке зрения?– Это называется мракобесие. Мрак в головах у людей. Средневековье в XXI веке. Это катастрофа, конечно. Об этом говорят все ученые, все грамотные и образованные люди. В этом смысле наша роль просветительская осталась. Порой и с экранов телевизоров появляются на федеральных каналах предсказатели, шаманы и еще непонятно кто. Ну как такое может быть? Это опять начинают промывать мозги нашим телезрителям и слушателям, потому что наступили такие смутные времена.– В СМИ можно часто встретить различные "страшилки" об опасных астероидах, которые пролетают мимо Земли и могут ей угрожать. Какие из них считаются по-настоящему опасными, и насколько велика астероидная опасность для Земли?– Падение Челябинского метеорита показало, что это вполне реально, что проблема астероидно-кометной опасности существует. Действительно, в пространстве Солнечной системы огромное количество небесных тел, которые могут приближаться, могут и падать. Для того, чтобы строить какие-то прогнозы, нужна система мониторинга, но ее пока нет.Надо внимательно смотреть, насколько приближается к нам тот или иной объект. Если расстояние превышает расстояние от Земли до Луны, то он нам не опасен. Но если какое-то небесное тело летит со стороны Солнца, и мы его не видим, оно может внезапно появиться, как и Челябинский метеорит. Заранее предсказать, к сожалению, это не всегда можно.Специалисты в этой области очень беспокоятся и стараются восполнить этот пробел, Земля-то у нас одна. Здесь желательна международная программа, которая объединяла бы ученых, специалистов и оборудование разных стран, и тогда бы мы могли иметь наиболее полную объективную информацию.

https://ria.ru/20220907/luna-1815102998.html

https://ria.ru/20220522/kosmos-1788999892.html

https://ria.ru/20220811/astroturizm-1808669100.html

https://ria.ru/20220726/mks-1805155577.html

https://ria.ru/20221108/samarskiy_universitet-1829656177.html

https://ria.ru/20210709/ploskozemelschiki-1740567815.html

https://ria.ru/20221027/sputnik-1827120736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, луна, земля, московский планетарий, международная космическая станция (мкс), фаина рублева, космос - риа наука