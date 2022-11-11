https://ria.ru/20221111/rubl-1830887491.html
Минцифры согласилось принять участие в проекте по цифровому рублю
Минцифры согласилось принять участие в проекте по цифровому рублю - РИА Новости, 11.11.2022
Минцифры согласилось принять участие в проекте по цифровому рублю
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил согласием на приглашение Банка России войти в проект по цифровому рублю, чтобы совместно предусмотреть цифровые сервисы с... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:58
2022-11-11T16:58
2022-11-11T16:59
экономика
технологии
максут шадаев
эльвира набиуллина
ольга скоробогатова
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев ответил согласием на приглашение Банка России войти в проект по цифровому рублю, чтобы совместно предусмотреть цифровые сервисы с оплатой в цифровых рублях."Мы хотим пригласить Минцифры в пилот по цифровому рублю, чтобы мы могли с вами сразу уже предусмотреть цифровые сервисы с оплатой в цифровых рублях. Вы согласны?" - спросила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках форума Finopolis."Да", - ответил Шадаев.В конце мая появилась информация о том, что Минцифры РФ совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля.Цифровой рубль - цифровая валюта, разрабатываемая Банком России, третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце апреля говорила, что проект цифрового рубля является одним из приоритетных и уже проходит его тестирование с банками. В 2023 году регулятор начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике и рассчитывает на его использование в международных расчетах, отмечала она.
https://ria.ru/20221111/sistema-1830857776.html
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экономика, технологии, максут шадаев, эльвира набиуллина, ольга скоробогатова, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Эльвира Набиуллина, Ольга Скоробогатова, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
16:58 11.11.2022 (обновлено: 16:59 11.11.2022)
Минцифры согласилось принять участие в проекте по цифровому рублю
Глава Минцифры Шадаев принял приглашение ЦБ войти в проект по цифровому рублю