https://ria.ru/20221111/rubl-1830822076.html

К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков

К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков - РИА Новости, 11.11.2022

К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков

Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:05

2022-11-11T15:05

2022-11-11T15:08

экономика

технологии

ольга скоробогатова

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis."У нас 15 банков в пилоте (по цифровому рублю - ред.), 10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути", - сказала она.Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре прошлого года. Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля - ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации.Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.

https://ria.ru/20221111/dollar-1830784658.html

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экономика, технологии, ольга скоробогатова, россия, центральный банк рф (цб рф)