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К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков - РИА Новости, 11.11.2022
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К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков
К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков - РИА Новости, 11.11.2022
К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков
Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:05
2022-11-11T15:08
экономика
технологии
ольга скоробогатова
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis."У нас 15 банков в пилоте (по цифровому рублю - ред.), 10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути", - сказала она.Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре прошлого года. Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля - ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации.Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.
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экономика, технологии, ольга скоробогатова, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:05 11.11.2022 (обновлено: 15:08 11.11.2022)
 
К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков

Зампред ЦБ Скоробогатова: уже 15 банков подключились к тестированию цифрового рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уже 15 кредитных организаций участвуют в тестировании цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis.
"У нас 15 банков в пилоте (по цифровому рублю - ред.), 10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути", - сказала она.
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре прошлого года. Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля - ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации.
Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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ЭкономикаТехнологииОльга СкоробогатоваРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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