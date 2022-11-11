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Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830870951.html
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне проведения специальной военной операции инспекторскую группу военных... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:25
2022-11-11T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне проведения специальной военной операции инспекторскую группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР."Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение", - рассказал Рогозин.По его словам, название группы историческое и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам Рогозин в прошлом принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском (1992) и Боснийском конфликтах.Ранее Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фото с комбатом штурмового батальона "Сомали" войск ДНР. На снимке он стоит в полной боевой экипировке, включающей разгрузку с магазинами, бронежилет, аптечку, боевой нож, карабин, за который цепляют раненого в случае эвакуации.В четверг Рогозин сообщил об успешных испытаниях в ДНР "умного прицела" для минометов при участии центра "Царские волки".
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безопасность, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Донбасс
16:25 11.11.2022 (обновлено: 16:38 11.11.2022)
 
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации

Рогозин возглавил группу военных советников, оказывающих поддержку войскам ДНР

© Фото : Дмитрий Рогозин/TalegramДмитрий Рогозин в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Дмитрий Рогозин/Talegram
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне проведения специальной военной операции инспекторскую группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР.
"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение", - рассказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин с командиром батальона ДНР Шахтером - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 10:59Специальная военная операция на Украине
Рогозин взял себе в зоне спецоперации позывной Космос
По его словам, название группы историческое и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам Рогозин в прошлом принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском (1992) и Боснийском конфликтах.
Ранее Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фото с комбатом штурмового батальона "Сомали" войск ДНР. На снимке он стоит в полной боевой экипировке, включающей разгрузку с магазинами, бронежилет, аптечку, боевой нож, карабин, за который цепляют раненого в случае эвакуации.
В четверг Рогозин сообщил об успешных испытаниях в ДНР "умного прицела" для минометов при участии центра "Царские волки".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 ноября, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДмитрий РогозинДонбасс
 
 
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