16:25 11.11.2022 (обновлено: 16:38 11.11.2022)
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
Рогозин возглавил группу военных советников, оказывающих поддержку войскам ДНР
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне проведения специальной военной операции инспекторскую группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР.
"Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение", - рассказал Рогозин.
По его словам, название группы историческое и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам Рогозин в прошлом принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском (1992) и Боснийском конфликтах.
Ранее Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фото с комбатом штурмового батальона "Сомали" войск ДНР. На снимке он стоит в полной боевой экипировке, включающей разгрузку с магазинами, бронежилет, аптечку, боевой нож, карабин, за который цепляют раненого в случае эвакуации.
В четверг Рогозин сообщил об успешных испытаниях в ДНР "умного прицела" для минометов при участии центра "Царские волки".