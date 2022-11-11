https://ria.ru/20221111/rogozin-1830870951.html

Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации

Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 11.11.2022

Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации

Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне проведения специальной военной операции инспекторскую группу военных... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:25

2022-11-11T16:25

2022-11-11T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

дмитрий рогозин

донбасс

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне проведения специальной военной операции инспекторскую группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР."Нами создана инспекторская группа "Царские волки", которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача - военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение", - рассказал Рогозин.По его словам, название группы историческое и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Сам Рогозин в прошлом принимал участие в качестве бойца добровольческого отряда в Приднестровском (1992) и Боснийском конфликтах.Ранее Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фото с комбатом штурмового батальона "Сомали" войск ДНР. На снимке он стоит в полной боевой экипировке, включающей разгрузку с магазинами, бронежилет, аптечку, боевой нож, карабин, за который цепляют раненого в случае эвакуации.В четверг Рогозин сообщил об успешных испытаниях в ДНР "умного прицела" для минометов при участии центра "Царские волки".

https://ria.ru/20221025/rogozin-1826456195.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, донбасс