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Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
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Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ
Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ
Британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя на Украине, в ходе которого погиб другой наемник Саймон Лингард, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:47
2022-11-11T23:47
в мире
мария захарова
украина
артемовск
донбасс
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя на Украине, в ходе которого погиб другой наемник Саймон Лингард, сообщает газета Telegraph.Ранее телеканал Sky News сообщил, что британский наемник Саймон Лингард погиб на Украине. Телеканал не указал, где именно он умер."Бывшему британскому десантнику сделают операцию на мозге после того, как он получил ранение в ходе боестолкновения, которое унесло жизнь другого британского добровольца", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что наемник получил ранения вблизи города Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе."Неизвестный пострадавший британец в опасном для жизни состоянии был доставлен по воздуху в больницу на западе Украины", - пишет газета.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
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в мире, мария захарова, украина, артемовск, донбасс
В мире, Мария Захарова, Украина, Артемовск, Донбасс
23:47 11.11.2022
 
Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ

Telegraph: британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя вблизи Артемовска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя на Украине, в ходе которого погиб другой наемник Саймон Лингард, сообщает газета Telegraph.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что британский наемник Саймон Лингард погиб на Украине. Телеканал не указал, где именно он умер.
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 14:17Специальная военная операция на Украине
Британский наемник, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
"Бывшему британскому десантнику сделают операцию на мозге после того, как он получил ранение в ходе боестолкновения, которое унесло жизнь другого британского добровольца", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что наемник получил ранения вблизи города Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе.
"Неизвестный пострадавший британец в опасном для жизни состоянии был доставлен по воздуху в больницу на западе Украины", - пишет газета.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
 
В миреМария ЗахароваУкраинаАртемовскДонбасс
 
 
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