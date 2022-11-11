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Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ

Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022

Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ

Британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя на Украине, в ходе которого погиб другой наемник Саймон Лингард, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:47

2022-11-11T23:47

2022-11-11T23:47

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мария захарова

украина

артемовск

донбасс

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британский наемник получил тяжелые ранения в ходе боя на Украине, в ходе которого погиб другой наемник Саймон Лингард, сообщает газета Telegraph.Ранее телеканал Sky News сообщил, что британский наемник Саймон Лингард погиб на Украине. Телеканал не указал, где именно он умер."Бывшему британскому десантнику сделают операцию на мозге после того, как он получил ранение в ходе боестолкновения, которое унесло жизнь другого британского добровольца", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что наемник получил ранения вблизи города Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе."Неизвестный пострадавший британец в опасном для жизни состоянии был доставлен по воздуху в больницу на западе Украины", - пишет газета.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.

https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html

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артемовск

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в мире, мария захарова, украина, артемовск, донбасс