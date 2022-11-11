https://ria.ru/20221111/ran-1830800367.html
Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет
Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет - РИА Новости, 11.11.2022
Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет
Новое руководство Российской академии наук хочет повысить её авторитет в обществе и расширить участие академии в работе научных институтов, заявил глава РАН... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:22
2022-11-11T14:22
2022-11-11T14:22
геннадий красников
владимир путин
россия
российская академия наук
общество
образование - общество
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МОСКВА, 11 ноя- РИА Новости. Новое руководство Российской академии наук хочет повысить её авторитет в обществе и расширить участие академии в работе научных институтов, заявил глава РАН Геннадий Красников."Цель мы видим во включении Российской академии наук в государственную систему принятия решений. Сделать (так – ред.), чтобы Академия наук имела высокий авторитет и в государстве, и в обществе и, самое главное, чтобы это было действительно надёжной опорой для руководства", - сказал Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что до этого РАН не в полной мере пользовалась своими возможностями по осуществлению научно-методического руководства. Раз в пять лет академия рассматривала кандидатов на посты директоров научных организаций и смотрела отчеты по госзаданию."Какие возможности мы упускали. Я считаю, что здесь надо вернуться к той схеме, которая раньше была, сформировать в соответствии с законом такие экспертные комиссии, куда входят ведущие ученые по данному направлению для анализа работы институтов. Не только чтобы, скажем, какие-то замечания им делать, а чтобы искать вместе с ними новые подходы", - добавил Красников.Кроме того, по его словам, существующая категорийность институтов мешает их развитию, поэтому её надо отменять, необходимо и повышать роль научных советов.Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.
https://ria.ru/20221111/putin-1830740202.html
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геннадий красников, владимир путин, россия, российская академия наук, общество, образование - общество
Геннадий Красников, Владимир Путин, Россия, Российская академия наук, Общество, Образование - Общество
Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет
Глава РАН Красников хочет повысить ее авторитет и расширить участие в работе институтов
МОСКВА, 11 ноя- РИА Новости. Новое руководство Российской академии наук хочет повысить её авторитет в обществе и расширить участие академии в работе научных институтов, заявил глава РАН Геннадий Красников.
"Цель мы видим во включении Российской академии наук в государственную систему принятия решений. Сделать (так – ред.), чтобы Академия наук имела высокий авторитет и в государстве, и в обществе и, самое главное, чтобы это было действительно надёжной опорой для руководства", - сказал Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Он уточнил, что до этого РАН не в полной мере пользовалась своими возможностями по осуществлению научно-методического руководства. Раз в пять лет академия рассматривала кандидатов на посты директоров научных организаций и смотрела отчеты по госзаданию.
"Какие возможности мы упускали. Я считаю, что здесь надо вернуться к той схеме, которая раньше была, сформировать в соответствии с законом такие экспертные комиссии, куда входят ведущие ученые по данному направлению для анализа работы институтов. Не только чтобы, скажем, какие-то замечания им делать, а чтобы искать вместе с ними новые подходы", - добавил Красников.
Кроме того, по его словам, существующая категорийность институтов мешает их развитию, поэтому её надо отменять, необходимо и повышать роль научных советов.
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.