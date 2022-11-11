https://ria.ru/20221111/ran-1830800367.html

Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет

Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет - РИА Новости, 11.11.2022

Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет

Новое руководство Российской академии наук хочет повысить её авторитет в обществе и расширить участие академии в работе научных институтов, заявил глава РАН... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:22

2022-11-11T14:22

2022-11-11T14:22

геннадий красников

владимир путин

россия

российская академия наук

общество

образование - общество

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МОСКВА, 11 ноя- РИА Новости. Новое руководство Российской академии наук хочет повысить её авторитет в обществе и расширить участие академии в работе научных институтов, заявил глава РАН Геннадий Красников."Цель мы видим во включении Российской академии наук в государственную систему принятия решений. Сделать (так – ред.), чтобы Академия наук имела высокий авторитет и в государстве, и в обществе и, самое главное, чтобы это было действительно надёжной опорой для руководства", - сказал Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что до этого РАН не в полной мере пользовалась своими возможностями по осуществлению научно-методического руководства. Раз в пять лет академия рассматривала кандидатов на посты директоров научных организаций и смотрела отчеты по госзаданию."Какие возможности мы упускали. Я считаю, что здесь надо вернуться к той схеме, которая раньше была, сформировать в соответствии с законом такие экспертные комиссии, куда входят ведущие ученые по данному направлению для анализа работы институтов. Не только чтобы, скажем, какие-то замечания им делать, а чтобы искать вместе с ними новые подходы", - добавил Красников.Кроме того, по его словам, существующая категорийность институтов мешает их развитию, поэтому её надо отменять, необходимо и повышать роль научных советов.Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.

https://ria.ru/20221111/putin-1830740202.html

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геннадий красников, владимир путин, россия, российская академия наук, общество, образование - общество