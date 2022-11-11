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Власти Эстонии назвали поставки Западом ПВО на Украину "путем к миру" - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/pvo-1830979774.html
Власти Эстонии назвали поставки Западом ПВО на Украину "путем к миру"
Власти Эстонии назвали поставки Западом ПВО на Украину "путем к миру" - РИА Новости, 11.11.2022
Власти Эстонии назвали поставки Западом ПВО на Украину "путем к миру"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставка Западом систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину является "путем к миру", сообщила в пятницу... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:21
2022-11-11T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
кая каллас
украина
россия
эстония
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставка Западом систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину является "путем к миру", сообщила в пятницу пресс-служба эстонского правительства.Премьер Каллас в пятницу встретилась в Таллине с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, стороны обсудили события на Украине, цены на энергоносители, сотрудничество в рамках НАТО и двусторонние отношения.Говоря о ситуации в Украине, премьер отметил, что Россия не добилась своих целей на поле боя, тогда как Украина добилась там успеха."Украина очень умело использовала военную помощь, показав, что может выиграть эту войну, если поддержка продолжится. Я продолжаю призывать страны Запада направить Украине военную помощь, особенно системы ПВО. Это путь к миру", - приводит пресс-служба слова Каллас.Премьер отметила, что Эстония и Словакия одинаково понимают серьезность нынешней ситуации с безопасностью. "Словакия — соседка Украины, мы — соседка России. Россия не только ведет войну против Украины - идет и гибридная война, и энергетическая война, и информационная война",- подчеркнула Каллас.
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в мире, здоровье - общество, кая каллас, украина, россия, эстония, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Кая Каллас, Украина, Россия, Эстония, НАТО
23:21 11.11.2022
 
Власти Эстонии назвали поставки Западом ПВО на Украину "путем к миру"

Премьер Эстонии Каллас: поставки Западом систем ПВО на Украину это "путь к миру"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставка Западом систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину является "путем к миру", сообщила в пятницу пресс-служба эстонского правительства.
Премьер Каллас в пятницу встретилась в Таллине с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, стороны обсудили события на Украине, цены на энергоносители, сотрудничество в рамках НАТО и двусторонние отношения.
Говоря о ситуации в Украине, премьер отметил, что Россия не добилась своих целей на поле боя, тогда как Украина добилась там успеха.
"Украина очень умело использовала военную помощь, показав, что может выиграть эту войну, если поддержка продолжится. Я продолжаю призывать страны Запада направить Украине военную помощь, особенно системы ПВО. Это путь к миру", - приводит пресс-служба слова Каллас.
Премьер отметила, что Эстония и Словакия одинаково понимают серьезность нынешней ситуации с безопасностью. "Словакия — соседка Украины, мы — соседка России. Россия не только ведет войну против Украины - идет и гибридная война, и энергетическая война, и информационная война",- подчеркнула Каллас.
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