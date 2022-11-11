https://ria.ru/20221111/putin-1830769845.html
Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество
Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 11.11.2022
Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера выразили настрой на активизацию сотрудничества в политической и торгово-экономической... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:31
2022-11-11T13:31
2022-11-11T13:37
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера выразили настрой на активизацию сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор", - говорится в сообщении.Также президент России Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, подтвердил готовность РФ обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями, сообщает пресс-служба Кремля."При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями", - говорится в сообщении.Кроме того, условлено о продолжении взаимодействия для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР."Туадера выразил признательность за разноплановое содействие, оказываемое Россией его стране, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия-Африка, проведение которого намечено летом 2023 года в Санкт-Петербурге", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221111/sdelka-1830764916.html
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цены на нефть, цар, россия, владимир путин, африка
Цены на нефть, ЦАР, Россия, Владимир Путин, Африка
13:31 11.11.2022 (обновлено: 13:37 11.11.2022)
Путин обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество
Путин и президент ЦАР Туадера обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера выразили настрой на активизацию сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор", - говорится в сообщении.
Также президент России Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, подтвердил готовность РФ обеспечить Африку
сельхозпродукцией и удобрениями, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями", - говорится в сообщении.
Кроме того, условлено о продолжении взаимодействия для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР.
"Туадера выразил признательность за разноплановое содействие, оказываемое Россией его стране, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия-Африка, проведение которого намечено летом 2023 года в Санкт-Петербурге", - добавляется в сообщении.