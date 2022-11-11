Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/putin-1830742266.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Окончательного решения по формату и срокам президентских "прямой линии" и посланию Федеральному собранию пока нет, работа над посланием начата давно, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:24
2022-11-11T12:36
политика
россия
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Окончательного решения по формату и срокам президентских "прямой линии" и посланию Федеральному собранию пока нет, работа над посланием начата давно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По посланию работа начата давно. И она ведется постоянно уже давно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке послания.Он подтвердил, что отдельные части послания уже готовы. "Это давно, конечно, эта же работа, которая очень растянута по времени", - сказал он.Отвечая на вопрос о том, будет ли "прямая линия" с президентом отдельным мероприятием или она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией Путина, он сказал: "Сейчас никакие варианты не исключаем, пока окончательно (решение) не принято".Песков отметил, что формат этих мероприятий зависит от того, как "президент определит свой график".
https://ria.ru/20221111/peskov-1830741273.html
https://ria.ru/20221111/putin-1830745719.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, прямая линия с владимиром путиным
Политика, Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным
12:24 11.11.2022 (обновлено: 12:36 11.11.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

Песков: окончательного решения по срокам прямой линии, посланию парламенту пока не приняли

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Окончательного решения по формату и срокам президентских "прямой линии" и посланию Федеральному собранию пока нет, работа над посланием начата давно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По посланию работа начата давно. И она ведется постоянно уже давно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке послания.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:20Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы
Он подтвердил, что отдельные части послания уже готовы. "Это давно, конечно, эта же работа, которая очень растянута по времени", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли "прямая линия" с президентом отдельным мероприятием или она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией Путина, он сказал: "Сейчас никакие варианты не исключаем, пока окончательно (решение) не принято".
Песков отметил, что формат этих мероприятий зависит от того, как "президент определит свой график".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:32
Песков рассказал о графике Путина на следующую неделю
 
ПолитикаРоссияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала