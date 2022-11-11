https://ria.ru/20221111/putin-1830742266.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

Окончательного решения по формату и срокам президентских "прямой линии" и посланию Федеральному собранию пока нет, работа над посланием начата давно, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:24

2022-11-11T12:24

2022-11-11T12:36

политика

россия

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Окончательного решения по формату и срокам президентских "прямой линии" и посланию Федеральному собранию пока нет, работа над посланием начата давно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По посланию работа начата давно. И она ведется постоянно уже давно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке послания.Он подтвердил, что отдельные части послания уже готовы. "Это давно, конечно, эта же работа, которая очень растянута по времени", - сказал он.Отвечая на вопрос о том, будет ли "прямая линия" с президентом отдельным мероприятием или она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией Путина, он сказал: "Сейчас никакие варианты не исключаем, пока окончательно (решение) не принято".Песков отметил, что формат этих мероприятий зависит от того, как "президент определит свой график".

https://ria.ru/20221111/peskov-1830741273.html

https://ria.ru/20221111/putin-1830745719.html

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политика, россия, прямая линия с владимиром путиным