https://ria.ru/20221111/proslushka-1830938384.html

Додон заявил, что прокуратура Молдавии тайно прослушивала его дом

Додон заявил, что прокуратура Молдавии тайно прослушивала его дом - РИА Новости, 11.11.2022

Додон заявил, что прокуратура Молдавии тайно прослушивала его дом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура тайно прослушивала все, о чем он говорит дома, набрав таких записей на 4 тысячи часов. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:45

2022-11-11T18:45

2022-11-11T18:49

в мире

игорь додон

майя санду

владимир плахотнюк

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура тайно прослушивала все, о чем он говорит дома, набрав таких записей на 4 тысячи часов.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции. Также авторы сообщения заверили, что они получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по национальной безопасности Дорина Речана."Сегодня стало известно, что некоторые детали по моему делу публиковались в чате с участием президентских советников. Это значит, что они признаются, что контролируют мое уголовное дело? Я знал, что меня прослушиваю дома, у них около 4 тысяч часов прослушки из моего дома, наверное, эти прокуроры мазохисты: все слушают и смотрят", - заявил Додон журналистам.Он и ранее жаловался на "прослушку", а теперь в этом убежден. Додон полагает, что прослушивающие устройства в его доме проявились либо 24 мая, когда у него прошли обыски, или еще раньше.Додон с конца мая находится под домашним арестом. Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Прокурор Петр Ярмалюк запросил продлить срок домашнего ареста Додона еще на 30 суток, поскольку он может повлиять на ход расследования, это решение было одобрено 17 октября.

https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830743411.html

https://ria.ru/20221102/moldaviya-1828653131.html

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в мире, игорь додон, майя санду, владимир плахотнюк, молдавия