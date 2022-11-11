https://ria.ru/20221111/proisshestviya-1830658319.html
Житель Хабаровского края убил пожилого таксиста на кладбище ради автомобиля
Житель Хабаровского края убил пожилого таксиста на кладбище ради автомобиля - РИА Новости, 11.11.2022
Житель Хабаровского края убил пожилого таксиста на кладбище ради автомобиля
Житель города Амурска Хабаровского края убил и сжег пожилого таксиста на кладбище, чтобы завладеть его машиной, он взят под стражу, сообщает региональное... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:38
2022-11-11T06:38
2022-11-11T06:38
происшествия
амурск
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Житель города Амурска Хабаровского края убил и сжег пожилого таксиста на кладбище, чтобы завладеть его машиной, он взят под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным управления, убийство произошло в начале ноября. Житель Амурска, 24-летний мужчина, вызвал ранее знакомого 62-летнего водителя такси и попросил отвезти его в район кладбища."Мужчина нанес таксисту множественные удары деревянной палкой в область головы. Затем сам сел за руль, отвез его в район одного из сел Комсомольского района, где продолжил наносить удары монтировкой, причинив ему смерть. После поджег труп и, завладев Toyota Probox потерпевшего, уехал... В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное СУ СК.Как уточняет краевая прокуратура, останки сожженного тела потерпевшего обнаружены на кладбище села Хурба Комсомольского района.Следственным отделом по Амурску по уголовному делу местному жителю предъявлено обвинение по пункту "к" части 2 статьи 105 (убийство) и части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).
https://ria.ru/20221101/ubiystvo-1828320640.html
https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html
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происшествия, амурск, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурск, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Хабаровского края убил пожилого таксиста на кладбище ради автомобиля
Житель Хабаровского края убил и сжег пожилого таксиста на кладбище из-за автомобиля