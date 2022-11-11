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Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 11.11.2022
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Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 11.11.2022
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:46
2022-11-11T06:56
происшествия
магадан
россия
умвд рф
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МАГАДАН, 11 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону."Автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, оперативные службы, работники скорой помощи. По предварительной информации, в салоне автобуса KIA Granbird находились тридцать пассажиров, три человека обратились за медицинской помощью", - сообщает ведомство.
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происшествия, магадан, россия, умвд рф
Происшествия, Магадан, Россия, УМВД РФ
05:46 11.11.2022 (обновлено: 06:56 11.11.2022)
 
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

МВД сообщило о трех пострадавших при переворота рейсового автобуса под Магаданом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 11 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону.
"Автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, оперативные службы, работники скорой помощи. По предварительной информации, в салоне автобуса KIA Granbird находились тридцать пассажиров, три человека обратились за медицинской помощью", - сообщает ведомство.
Массовое ДТП на мосту под Владивостоком - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 03:39
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ПроисшествияМагаданРоссияУМВД РФ
 
 
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