https://ria.ru/20221111/proisshestviya-1830656348.html
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 11.11.2022
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:46
2022-11-11T05:46
2022-11-11T06:56
происшествия
магадан
россия
умвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
МАГАДАН, 11 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону."Автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, оперативные службы, работники скорой помощи. По предварительной информации, в салоне автобуса KIA Granbird находились тридцать пассажиров, три человека обратились за медицинской помощью", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20221108/avariya-1829835997.html
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, умвд рф
Происшествия, Магадан, Россия, УМВД РФ
05:46 11.11.2022 (обновлено: 06:56 11.11.2022)
Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
МВД сообщило о трех пострадавших при переворота рейсового автобуса под Магаданом