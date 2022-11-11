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Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека - РИА Новости, 11.11.2022

Под Магаданом в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T05:46

2022-11-11T05:46

2022-11-11T06:56

происшествия

магадан

россия

умвд рф

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МАГАДАН, 11 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся в поселке Новый Уптар под Магаданом, три человека пострадали, сообщает УМВД России по региону."Автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, оперативные службы, работники скорой помощи. По предварительной информации, в салоне автобуса KIA Granbird находились тридцать пассажиров, три человека обратились за медицинской помощью", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20221108/avariya-1829835997.html

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происшествия, магадан, россия, умвд рф