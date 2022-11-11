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НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году - РИА Новости, 11.11.2022
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НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году - РИА Новости, 11.11.2022
НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
Новгородский госуниверситет и НИУ "Высшая школа экономики" запустят в 2023 году программу двойного диплома для студентов-экономистов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:05
2022-11-11T15:06
новгородская область
андрей никитин (политик)
высшая школа экономики (вшэ)
никита анисимов
россия
общество
новгородский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородский госуниверситет и НИУ "Высшая школа экономики" запустят в 2023 году программу двойного диплома для студентов-экономистов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с ректором ВШЭ Никитой Анисимовым.В этом году на ПМЭФ-2022 Новгородская область подписала с ВШЭ трехлетнее соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах.В свою очередь, губернатор Новгородской области отметил важность совместных проектов для социально-экономического и технологического развития всей области.В пресс-службе напомнили, что в рамках соглашения ВШЭ совместно с областью будет проводить научные исследования, разрабатывать образовательные программы для подготовки инженеров по актуальным научно-технологическим направлениям и сквозным цифровым технологиям в соответствии с потребностями региона и задачами достижения технологического суверенитета России. Планируется проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, а также организация всех видов практик и стажировок для студентов. В частности, в НовГУ имени Ярослава Мудрого появятся совместные лаборатории, где будут проводиться исследования в сфере нейротехнологий.
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новгородская область, андрей никитин (политик), высшая школа экономики (вшэ), никита анисимов, россия, общество, новгородский государственный университет
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Высшая школа экономики (ВШЭ), Никита Анисимов, Россия, Общество, Новгородский государственный университет
15:05 11.11.2022 (обновлено: 15:06 11.11.2022)
 

НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году

© Фото : Пресс-центр правительства Новгородской областиНовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Пресс-центр правительства Новгородской области
НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородский госуниверситет и НИУ "Высшая школа экономики" запустят в 2023 году программу двойного диплома для студентов-экономистов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с ректором ВШЭ Никитой Анисимовым.
В этом году на ПМЭФ-2022 Новгородская область подписала с ВШЭ трехлетнее соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах.
"У студентов НовГУ появится возможность, не уезжая из региона, получить диплом Высшей школы экономики. И в 2027 году мы с вами будем вручать первые дипломы в стенах новгородского университета. Конечно, нам предстоит до этого пройти формальные процедуры, экономические согласования. Главное, мы принципиально договорились, что в 2023 году будет набрана группа студентов, которая сразу будет учиться по стандартам ВШЭ здесь, в Новгородской области", – приводятся в сообщении слова Анисимова на встрече.
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Названы регионы — лидеры по научно-технологическому развитию
В свою очередь, губернатор Новгородской области отметил важность совместных проектов для социально-экономического и технологического развития всей области.
"Проекты, которые мы с вами обсуждали на Петербургском экономическом форуме, реализуются нашим университетом вместе с Высшей школой экономики. Сейчас ВШЭ – это не только экономика. У вас есть развитые компетенции в искусственном интеллекте, в том числе, связанные с интеллектуальной электроникой. Здесь большое поле для взаимодействия. Наш регион хочет быть лидером в образовании на Северо-Западе. Поэтому компетенции ВШЭ и совместные проекты для нас очень важны", – сказал Никитин.
В пресс-службе напомнили, что в рамках соглашения ВШЭ совместно с областью будет проводить научные исследования, разрабатывать образовательные программы для подготовки инженеров по актуальным научно-технологическим направлениям и сквозным цифровым технологиям в соответствии с потребностями региона и задачами достижения технологического суверенитета России. Планируется проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, а также организация всех видов практик и стажировок для студентов. В частности, в НовГУ имени Ярослава Мудрого появятся совместные лаборатории, где будут проводиться исследования в сфере нейротехнологий.
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28 октября, 21:50
Новгородская область и Севастополь договорились о сотрудничестве
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Высшая школа экономики (ВШЭ)Никита АнисимовРоссияОбществоНовгородский государственный университет
 
 
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