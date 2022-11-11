https://ria.ru/20221111/programma-1830822237.html

НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году

НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году - РИА Новости, 11.11.2022

НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году

Новгородский госуниверситет и НИУ "Высшая школа экономики" запустят в 2023 году программу двойного диплома для студентов-экономистов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:05

2022-11-11T15:05

2022-11-11T15:06

новгородская область

андрей никитин (политик)

высшая школа экономики (вшэ)

никита анисимов

россия

общество

новгородский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830815623_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_493924084a9574667c27b9693e20d293.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородский госуниверситет и НИУ "Высшая школа экономики" запустят в 2023 году программу двойного диплома для студентов-экономистов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с ректором ВШЭ Никитой Анисимовым.В этом году на ПМЭФ-2022 Новгородская область подписала с ВШЭ трехлетнее соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах.В свою очередь, губернатор Новгородской области отметил важность совместных проектов для социально-экономического и технологического развития всей области.В пресс-службе напомнили, что в рамках соглашения ВШЭ совместно с областью будет проводить научные исследования, разрабатывать образовательные программы для подготовки инженеров по актуальным научно-технологическим направлениям и сквозным цифровым технологиям в соответствии с потребностями региона и задачами достижения технологического суверенитета России. Планируется проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, а также организация всех видов практик и стажировок для студентов. В частности, в НовГУ имени Ярослава Мудрого появятся совместные лаборатории, где будут проводиться исследования в сфере нейротехнологий.

https://ria.ru/20221024/reyting-1826149618.html

https://ria.ru/20221028/sotrudnichestvo-1827676359.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), высшая школа экономики (вшэ), никита анисимов, россия, общество, новгородский государственный университет