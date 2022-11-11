15:05 11.11.2022 (обновлено: 15:06 11.11.2022)
НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
© Фото : Пресс-центр правительства Новгородской областиНовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
© Фото : Пресс-центр правительства Новгородской области
НовГУ и ВШЭ запустят программу двойного диплома в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Новгородский госуниверситет и НИУ "Высшая школа экономики" запустят в 2023 году программу двойного диплома для студентов-экономистов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с ректором ВШЭ Никитой Анисимовым.
В этом году на ПМЭФ-2022 Новгородская область подписала с ВШЭ трехлетнее соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах.
"У студентов НовГУ появится возможность, не уезжая из региона, получить диплом Высшей школы экономики. И в 2027 году мы с вами будем вручать первые дипломы в стенах новгородского университета. Конечно, нам предстоит до этого пройти формальные процедуры, экономические согласования. Главное, мы принципиально договорились, что в 2023 году будет набрана группа студентов, которая сразу будет учиться по стандартам ВШЭ здесь, в Новгородской области", – приводятся в сообщении слова Анисимова на встрече.
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В свою очередь, губернатор Новгородской области отметил важность совместных проектов для социально-экономического и технологического развития всей области.
"Проекты, которые мы с вами обсуждали на Петербургском экономическом форуме, реализуются нашим университетом вместе с Высшей школой экономики. Сейчас ВШЭ – это не только экономика. У вас есть развитые компетенции в искусственном интеллекте, в том числе, связанные с интеллектуальной электроникой. Здесь большое поле для взаимодействия. Наш регион хочет быть лидером в образовании на Северо-Западе. Поэтому компетенции ВШЭ и совместные проекты для нас очень важны", – сказал Никитин.
В пресс-службе напомнили, что в рамках соглашения ВШЭ совместно с областью будет проводить научные исследования, разрабатывать образовательные программы для подготовки инженеров по актуальным научно-технологическим направлениям и сквозным цифровым технологиям в соответствии с потребностями региона и задачами достижения технологического суверенитета России. Планируется проведение совместных семинаров, конференций, круглых столов, а также организация всех видов практик и стажировок для студентов. В частности, в НовГУ имени Ярослава Мудрого появятся совместные лаборатории, где будут проводиться исследования в сфере нейротехнологий.
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