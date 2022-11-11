https://ria.ru/20221111/professii-1830953715.html

Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства

Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства - РИА Новости, 11.11.2022

Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства

Министерство труда и социальной защиты России хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:06

2022-11-11T20:06

2022-11-11T20:06

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него в том числе войдут оператор беспилотников и крановщик, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Согласно сообщению, перечень меняется регулярно с учетом перспективных потребностей рынка труда и принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов."Сейчас в соответствии с утвержденным ранее Минтрудом России приказом такой перечень состоит из 186 профессий. Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — рассказали в Минтруде.В перечне, в частности, войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие. Кроме того, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп.Также проектом приказа предлагается установить отсрочку вступления документа в силу — 6 месяцев после его официального опубликования вместо 10 дней. Такой переходный период поможет гражданам, которые уже начали процесс получения российского гражданства, завершить его в соответствии с ранее действующими нормами.В Минтруд добавили, что, по данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года число тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке, составило 1 036 человек.

https://ria.ru/20221028/zakon-1827463874.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия