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Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства - РИА Новости, 11.11.2022
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Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства
Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства - РИА Новости, 11.11.2022
Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства
Министерство труда и социальной защиты России хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:06
2022-11-11T20:06
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него в том числе войдут оператор беспилотников и крановщик, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Согласно сообщению, перечень меняется регулярно с учетом перспективных потребностей рынка труда и принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов."Сейчас в соответствии с утвержденным ранее Минтрудом России приказом такой перечень состоит из 186 профессий. Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — рассказали в Минтруде.В перечне, в частности, войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие. Кроме того, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп.Также проектом приказа предлагается установить отсрочку вступления документа в силу — 6 месяцев после его официального опубликования вместо 10 дней. Такой переходный период поможет гражданам, которые уже начали процесс получения российского гражданства, завершить его в соответствии с ранее действующими нормами.В Минтруд добавили, что, по данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года число тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке, составило 1 036 человек.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
20:06 11.11.2022
 
Минтруд увеличит перечень профессий для упрощенного получения гражданства

Минтруд пополнит перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него в том числе войдут оператор беспилотников и крановщик, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, перечень меняется регулярно с учетом перспективных потребностей рынка труда и принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов.
"Сейчас в соответствии с утвержденным ранее Минтрудом России приказом такой перечень состоит из 186 профессий. Если в прошлом году перечень был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", — рассказали в Минтруде.
В перечне, в частности, войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие. Кроме того, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп.
Также проектом приказа предлагается установить отсрочку вступления документа в силу — 6 месяцев после его официального опубликования вместо 10 дней. Такой переходный период поможет гражданам, которые уже начали процесс получения российского гражданства, завершить его в соответствии с ранее действующими нормами.
В Минтруд добавили, что, по данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года число тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке, составило 1 036 человек.
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