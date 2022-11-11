https://ria.ru/20221111/prigovor-1830709629.html

Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение

Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение - РИА Новости, 11.11.2022

Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение

Сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области, которые летом прошлого года избили воспитанников, приговорили к условному наказанию и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:02

2022-11-11T11:02

2022-11-11T11:03

происшествия

иркутская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ИРКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области, которые летом прошлого года избили воспитанников, приговорили к условному наказанию и исправительным работам, сообщает СУСК РФ по региону.В августе прошлого года несколько воспитанников коррекционной школы-интерната поселка Квиток заявили в полицию о том, что их избили сотрудники учреждения. Подростки без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, то их таким образом наказали. СК возбудил уголовное дело по статьям о превышение должностных полномочий, совершенном с применением насилия, и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Приговором Тайшетского городского суда подсудимые признаны виновными."С учетом мнения прокурора бывшему заместителю директора по воспитательной работе назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1 год. Остальным фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде 1 года исправительных работ", - говорится в сообщении.Прокуратурой Иркутской области министру образования региона было внесено представление с требованием об усилении контроля за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот.

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)