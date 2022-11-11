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Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение
Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение - РИА Новости, 11.11.2022
Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение
Сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области, которые летом прошлого года избили воспитанников, приговорили к условному наказанию и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:02
2022-11-11T11:02
2022-11-11T11:03
происшествия
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудников школы-интерната поселка Квиток Иркутской области, которые летом прошлого года избили воспитанников, приговорили к условному наказанию и исправительным работам, сообщает СУСК РФ по региону.В августе прошлого года несколько воспитанников коррекционной школы-интерната поселка Квиток заявили в полицию о том, что их избили сотрудники учреждения. Подростки без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, то их таким образом наказали. СК возбудил уголовное дело по статьям о превышение должностных полномочий, совершенном с применением насилия, и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Приговором Тайшетского городского суда подсудимые признаны виновными."С учетом мнения прокурора бывшему заместителю директора по воспитательной работе назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1 год. Остальным фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде 1 года исправительных работ", - говорится в сообщении.Прокуратурой Иркутской области министру образования региона было внесено представление с требованием об усилении контроля за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот.
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происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:02 11.11.2022 (обновлено: 11:03 11.11.2022)
Сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение
СК: сотрудникам интерната в Иркутской области вынесли приговор за избиение воспитанников