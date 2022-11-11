https://ria.ru/20221111/potolok-1830980019.html
Минфин США: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка
Минфин США: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка - РИА Новости, 11.11.2022
Минфин США: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка
США не против, чтобы Индия закупала нефть РФ по стоимости выше ценового потолка, не задействуя для этого услуги западных компаний, заявила министр финансов США... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:22
2022-11-11T23:22
2022-11-11T23:29
экономика
сша
индия
россия
джанет йеллен
министерство финансов сша
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США не против, чтобы Индия закупала нефть РФ по стоимости выше ценового потолка, не задействуя для этого услуги западных компаний, заявила министр финансов США Джанет Йеллен."Покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу", сможет правительство и частные компании Индии, сказала Йеллен агентству Рейтер.Под услугами подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы, уточняет агентство. США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет не просто, сказала Йеллен. "Многие покупатели зависят от западных услуг", - добавила она.Йеллен отметила, что США не против, чтобы Индия, Китай и страны Африки торговались о цене на нефть с РФ.
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экономика, сша, индия, россия, джанет йеллен, министерство финансов сша
Экономика, США, Индия, Россия, Джанет Йеллен, Министерство финансов США
23:22 11.11.2022 (обновлено: 23:29 11.11.2022)
Минфин США: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка
Глава Минфин США Йеллен: Индия сможет закупать российскую нефть дороже ценового потолка