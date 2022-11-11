https://ria.ru/20221111/poteri-1830703021.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:50
2022-11-11T10:50
2022-11-11T10:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
народная милиция днр
вооруженные силы украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175877_76:0:2464:1344_1920x0_80_0_0_ee499266de6481daf2bac5bb657cfb29.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "2Б5", четыре танка (два Т-64БВ, Т-72Б и Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО "Град", три танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять беспилотников противника.
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830624861.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9c2be852ff6bb0ba8e058a20227bd36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и четыре танка