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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/poteri-1830703021.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:50
2022-11-11T10:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
народная милиция днр
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "2Б5", четыре танка (два Т-64БВ, Т-72Б и Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО "Град", три танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять беспилотников противника.
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830624861.html
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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
10:50 11.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и четыре танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "2Б5", четыре танка (два Т-64БВ, Т-72Б и Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО "Град", три танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять беспилотников противника.
Российские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:19Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 10 ноября: ВС России выполняют маневр на левый берег Днепра
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-72БНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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