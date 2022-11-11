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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и четыре танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:50

2022-11-11T10:50

2022-11-11T10:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-72б

народная милиция днр

вооруженные силы украины

россия

украина

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "2Б5", четыре танка (два Т-64БВ, Т-72Б и Т-72М1), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, РСЗО "Град", три танка, десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять беспилотников противника.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830624861.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина