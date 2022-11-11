Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/posledstviya-1830659243.html
"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине
"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине
На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:05
2022-11-11T13:36
сша
европа
в мире
россия
украина
евросоюз
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции, пишет Politico.По словам двух высокопоставленных чиновников, эти опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.Растущие экономические опасения и инфляция, высокая стоимость отопления на фоне снижения температуры привели к протестам в европейских городах. Это влияет на местные правительства, заставляя их задуматься о решении собственных проблем, а не о поддержке Украины, говорится в публикации."Ситуация шаткая", — подтвердил Politico один из чиновников.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html
сша
европа
россия
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, в мире, россия, украина, евросоюз, вашингтон (штат)
США, Европа, В мире, Россия, Украина, Евросоюз, Вашингтон (штат)
07:05 11.11.2022 (обновлено: 13:36 11.11.2022)
 
"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине

Politico: США опасаются отказа от антироссийских санкций в некоторых европейских странах

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции, пишет Politico.
"Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций", — отметило издание.
По словам двух высокопоставленных чиновников, эти опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.
Растущие экономические опасения и инфляция, высокая стоимость отопления на фоне снижения температуры привели к протестам в европейских городах. Это влияет на местные правительства, заставляя их задуматься о решении собственных проблем, а не о поддержке Украины, говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
В США спрогнозировали действия Байдена на Украине
"Ситуация шаткая", — подтвердил Politico один из чиновников.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 19:13
The National Interest: США ждет расплата за поставки оружия Украине
 
СШАЕвропаВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала