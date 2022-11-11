https://ria.ru/20221111/posledstviya-1830659243.html

"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине

"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2022

"Ситуация шаткая". В Вашингтоне испугались последствий конфликта на Украине

На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:05

2022-11-11T07:05

2022-11-11T13:36

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евросоюз

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции, пишет Politico.По словам двух высокопоставленных чиновников, эти опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.Растущие экономические опасения и инфляция, высокая стоимость отопления на фоне снижения температуры привели к протестам в европейских городах. Это влияет на местные правительства, заставляя их задуматься о решении собственных проблем, а не о поддержке Украины, говорится в публикации."Ситуация шаткая", — подтвердил Politico один из чиновников.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830607555.html

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Максим Горбачев

сша, европа, в мире, россия, украина, евросоюз, вашингтон (штат)