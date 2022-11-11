https://ria.ru/20221111/popravka-1830941992.html
Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание
Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание - РИА Новости, 11.11.2022
Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание
Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающую наказание за... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:05
2022-11-11T19:05
2022-11-11T23:18
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающую наказание за повторные нарушения.Кроме того, злоумышленника могут приговорить к исправительным или принудительным работам на срок до одного года либо к аресту на срок до трех месяцев.Документ также предлагает наказывать за повторное нарушение с использованием СМИ или интернета вплоть до лишения своды на срок до двух лет. Также подсудимых смогут приговорить к исправительным или принудительным работами на срок до двух лет либо арестовать на срок до четырех месяцев.Помимо этого, документ устанавливает наказание за повторную ЛГБТ-пропаганду среди детей."Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные среди несовершеннолетних, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет", — сообщается в тексте документа.Кроме того, сегодня депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах. Как указывается в отзыве депутата на законопроект, сейчас документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента, что создает преимущество для нелегального сектора. Поэтому парламентарий предложила блокировать пиратские сервисы за контент с пропагандой ЛГБТ.
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общество
19:05 11.11.2022 (обновлено: 23:18 11.11.2022)
Поправка к закону о запрете пропаганды ЛГБТ включает уголовное наказание
За повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ грозит лишение свободы до пяти лет
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП) подготовили поправку к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, ужесточающую наказание за повторные нарушения.
"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, выразившаяся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, <…> лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, — наказывается <...> лишением свободы на срок до одного года", — сообщается в тексте документа.
Кроме того, злоумышленника могут приговорить к исправительным или принудительным работам на срок до одного года либо к аресту на срок до трех месяцев.
Документ также предлагает наказывать за повторное нарушение с использованием СМИ или интернета вплоть до лишения своды на срок до двух лет. Также подсудимых смогут приговорить к исправительным или принудительным работами на срок до двух лет либо арестовать на срок до четырех месяцев.
Помимо этого, документ устанавливает наказание за повторную ЛГБТ-пропаганду среди детей.
"Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные среди несовершеннолетних, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет", — сообщается в тексте документа.
Кроме того, сегодня депутат Госдумы от "Новых людей" Ксения Горячева подготовила поправки о запрете пропаганды ЛГБТ на пиратских сервисах. Как указывается в отзыве депутата на законопроект, сейчас документ предлагает запрет информации с пропагандой нетрадиционных отношений только на легальных сервисах контента, что создает преимущество для нелегального сектора. Поэтому парламентарий предложила блокировать пиратские сервисы за контент с пропагандой ЛГБТ.