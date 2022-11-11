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Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи - РИА Новости, 11.11.2022
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Липецкая область
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Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи
Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи - РИА Новости, 11.11.2022
Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи
Липецкие власти готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам, касающимся помощи, отправляемой в зону специальной военной операции, заявил губернатор... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:34
2022-11-11T10:34
липецкая область
игорь артамонов
волонтеры
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ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Липецкие власти готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам, касающимся помощи, отправляемой в зону специальной военной операции, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Глава региона провел встречу с жителями, которые собирают и передают гуманитарную помощь в зону СВО. В инициативную группу вошли общественники, предприниматели, участники патриотических организаций и просто неравнодушные липчане. Волонтеры рассказали губернатору о трудностях, с которыми сталкиваются. Артамонов предложил всем объединиться в одну общую группу, выбрать руководителя и создать единую базу подразделений, которым они помогают, а также составить список всего необходимого."Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее. Договорились встретиться на следующей неделе, когда активисты подготовят план. Мы его обсудим, наметим этапы реализации и перейдем на другой уровень работы", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, волонтеры
Липецкая область, Игорь Артамонов, Волонтеры
10:34 11.11.2022
 

Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Липецкие власти готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам, касающимся помощи, отправляемой в зону специальной военной операции, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава региона провел встречу с жителями, которые собирают и передают гуманитарную помощь в зону СВО. В инициативную группу вошли общественники, предприниматели, участники патриотических организаций и просто неравнодушные липчане. Волонтеры рассказали губернатору о трудностях, с которыми сталкиваются. Артамонов предложил всем объединиться в одну общую группу, выбрать руководителя и создать единую базу подразделений, которым они помогают, а также составить список всего необходимого.
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"Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее. Договорились встретиться на следующей неделе, когда активисты подготовят план. Мы его обсудим, наметим этапы реализации и перейдем на другой уровень работы", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВолонтеры
 
 
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