https://ria.ru/20221111/pomosch-1830693102.html
Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи
Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи - РИА Новости, 11.11.2022
Липецкие власти помогут волонтерам в вопросе направляемой в зону СВО помощи
Липецкие власти готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам, касающимся помощи, отправляемой в зону специальной военной операции, заявил губернатор... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:34
2022-11-11T10:34
2022-11-11T10:34
липецкая область
игорь артамонов
волонтеры
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ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Липецкие власти готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам, касающимся помощи, отправляемой в зону специальной военной операции, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Глава региона провел встречу с жителями, которые собирают и передают гуманитарную помощь в зону СВО. В инициативную группу вошли общественники, предприниматели, участники патриотических организаций и просто неравнодушные липчане. Волонтеры рассказали губернатору о трудностях, с которыми сталкиваются. Артамонов предложил всем объединиться в одну общую группу, выбрать руководителя и создать единую базу подразделений, которым они помогают, а также составить список всего необходимого."Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее. Договорились встретиться на следующей неделе, когда активисты подготовят план. Мы его обсудим, наметим этапы реализации и перейдем на другой уровень работы", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221109/sotspomosch-1830200735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, волонтеры
Липецкая область, Игорь Артамонов, Волонтеры
ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Липецкие власти готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам, касающимся помощи, отправляемой в зону специальной военной операции, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава региона провел встречу с жителями, которые собирают и передают гуманитарную помощь в зону СВО. В инициативную группу вошли общественники, предприниматели, участники патриотических организаций и просто неравнодушные липчане. Волонтеры рассказали губернатору о трудностях, с которыми сталкиваются. Артамонов предложил всем объединиться в одну общую группу, выбрать руководителя и создать единую базу подразделений, которым они помогают, а также составить список всего необходимого.
"Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее. Договорились встретиться на следующей неделе, когда активисты подготовят план. Мы его обсудим, наметим этапы реализации и перейдем на другой уровень работы", - сказал Артамонов
.