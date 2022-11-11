https://ria.ru/20221111/polsha-1830775997.html

В Польше предложили неожиданный законопроект об украинцах

В Польше предложили неожиданный законопроект об украинцах - РИА Новости, 11.11.2022

В Польше предложили неожиданный законопроект об украинцах

В Сейме Польши предложили законопроект, требующий от проживающих на территории страны украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию* (УПА*) и Организацию... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:42

2022-11-11T13:42

2022-11-11T14:16

в мире

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украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

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Москва, 11 ноя — РИА Новости. В Сейме Польши предложили законопроект, требующий от проживающих на территории страны украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*), сообщил обозреватель портала Kresy Марек Троян."Представители "Конфедерации Польской Короны", партии депутата Гжегожа Брауна, и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Республике Польше, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше", — говорится в публикации. Согласно документу, украинцы должны рассказать, что им известно о преступлениях, совершенных УПА* против поляков в годы Второй Мировой войны, и осудить незаконную террористическую деятельность ОУН* в Польше.Польские чиновники также обратили внимание, что сейчас историческая политика Украины основывается на возвышении Бандеры и Шухевича, и призвали признать этот факт проявлением антипольских настроений.Как отметил вице-председатель партии "Конфедерация Польской Короны" Якуб Коженевский, каждый украинец в Польше должен подписать эту декларацию.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.По данным польских пограничников, с начала российской спецоперации в страну въехали около 7,5 миллиона украинцев. Заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский заявил, что власти ожидают новую волну беженцев с наступлением холодов.*Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20221107/polsha-1829691815.html

https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/polsha-1829784635.html

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в мире, петр порошенко, польша, украина, москва, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов