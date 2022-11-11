13:42 11.11.2022 (обновлено: 14:16 11.11.2022)
В Польше предложили неожиданный законопроект об украинцах
"Конфедерация Польской Короны" предложила проект, требующий от украинцев осудить УПА и ОУН
© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
Москва, 11 ноя — РИА Новости. В Сейме Польши предложили законопроект, требующий от проживающих на территории страны украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*), сообщил обозреватель портала Kresy Марек Троян.
"Представители "Конфедерации Польской Короны", партии депутата Гжегожа Брауна, и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Республике Польше, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше", — говорится в публикации.
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Согласно документу, украинцы должны рассказать, что им известно о преступлениях, совершенных УПА* против поляков в годы Второй Мировой войны, и осудить незаконную террористическую деятельность ОУН* в Польше.
"Мы просим украинцев не только быть лояльными к Польше, но и неукоснительно эту лояльность соблюдать", — приводит автор статьи заявление политиков партии "Конфедерация Польской Короны".
Польские чиновники также обратили внимание, что сейчас историческая политика Украины основывается на возвышении Бандеры и Шухевича, и призвали признать этот факт проявлением антипольских настроений.
Как отметил вице-председатель партии "Конфедерация Польской Короны" Якуб Коженевский, каждый украинец в Польше должен подписать эту декларацию.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
По данным польских пограничников, с начала российской спецоперации в страну въехали около 7,5 миллиона украинцев. Заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский заявил, что власти ожидают новую волну беженцев с наступлением холодов.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.