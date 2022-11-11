Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости
Зеленский опубликовал обращение на польском языке в честь Дня независимости Польши
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал обращение на польском языке по случаю Дня независимости Польши.
"Ты наша сестра. Было между нами по-разному. Но мы родные", - сказал Зеленский в видеообращении. В видео также присутствуют субтитры на украинском языке. " С Днем независимости, родная!", - добавил он в своем Telegram-канале.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Запрещенная в России экстремистская организация