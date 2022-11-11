https://ria.ru/20221111/polsha-1830749682.html

Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости

Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости - РИА Новости, 11.11.2022

Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости

Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал обращение на польском языке по случаю Дня независимости Польши. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:42

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2022-11-11T12:42

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал обращение на польском языке по случаю Дня независимости Польши."Ты наша сестра. Было между нами по-разному. Но мы родные", - сказал Зеленский в видеообращении. В видео также присутствуют субтитры на украинском языке. " С Днем независимости, родная!", - добавил он в своем Telegram-канале.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенная в России экстремистская организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, польша, украина