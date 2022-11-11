Рейтинг@Mail.ru
Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/polsha-1830749682.html
Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости
Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости - РИА Новости, 11.11.2022
Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости
Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал обращение на польском языке по случаю Дня независимости Польши. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:42
2022-11-11T12:42
в мире
владимир зеленский
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49825596ba696a3e3e48c05ec22ae74b.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал обращение на польском языке по случаю Дня независимости Польши."Ты наша сестра. Было между нами по-разному. Но мы родные", - сказал Зеленский в видеообращении. В видео также присутствуют субтитры на украинском языке. " С Днем независимости, родная!", - добавил он в своем Telegram-канале.В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511198_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cb4732a2fbb90e15212525dd06c66aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, польша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Польша, Украина
12:42 11.11.2022
 
Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости

Зеленский опубликовал обращение на польском языке в честь Дня независимости Польши

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале опубликовал обращение на польском языке по случаю Дня независимости Польши.
"Ты наша сестра. Было между нами по-разному. Но мы родные", - сказал Зеленский в видеообращении. В видео также присутствуют субтитры на украинском языке. " С Днем независимости, родная!", - добавил он в своем Telegram-канале.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 19:37
Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала