https://ria.ru/20221111/pogoda-1830780294.html

Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре

Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре - РИА Новости, 11.11.2022

Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре

Штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет постепенно стихать лишь исходу понедельника, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:50

2022-11-11T13:50

2022-11-11T13:50

общество

россия

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152270/14/1522701467_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfe086ae27b0b05c32f70058195de4c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет постепенно стихать лишь исходу понедельника, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате мощного термобарического "сжатия" в предстоящие выходные на среднюю полосу России обрушится штормовой ветер. Так, в Москве, под влиянием североатлантического циклона, начнет задувать уже в субботу – порывы западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, к вечеру до 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец.По его словам, в воскресенье, с приближением холодного атмосферного фронта, предвещающего скорую метеорологическую зиму, ветер станет еще сильнее, и в порывах датчики мгновенной скорости будут фиксировать 17-22 метра в секунду. "Такой напор воздушного потока эквивалентен силе с давлением 30-40 килограммов на метр квадратный, из-за чего ожидается высокая вероятность падения деревьев и шатких конструкций. Ветер начнет постепенно стихать лишь к исходу понедельника", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, евгений тишковец, центр "фобос"