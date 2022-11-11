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Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре - РИА Новости, 11.11.2022
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Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре
Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре - РИА Новости, 11.11.2022
Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре
Штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет постепенно стихать лишь исходу понедельника, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:50
2022-11-11T13:50
общество
россия
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет постепенно стихать лишь исходу понедельника, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате мощного термобарического "сжатия" в предстоящие выходные на среднюю полосу России обрушится штормовой ветер. Так, в Москве, под влиянием североатлантического циклона, начнет задувать уже в субботу – порывы западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, к вечеру до 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец.По его словам, в воскресенье, с приближением холодного атмосферного фронта, предвещающего скорую метеорологическую зиму, ветер станет еще сильнее, и в порывах датчики мгновенной скорости будут фиксировать 17-22 метра в секунду. "Такой напор воздушного потока эквивалентен силе с давлением 30-40 килограммов на метр квадратный, из-за чего ожидается высокая вероятность падения деревьев и шатких конструкций. Ветер начнет постепенно стихать лишь к исходу понедельника", - добавил метеоролог.
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общество, россия, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Россия, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
13:50 11.11.2022
 
Жителей средней полосы России предупредили о штормовом ветре

Синоптик "Фобоса" Тишковец: штормовой ветер обрушится в выходные на среднюю полосу России

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер обрушится в выходные на Москву, он начнет постепенно стихать лишь исходу понедельника, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате мощного термобарического "сжатия" в предстоящие выходные на среднюю полосу России обрушится штормовой ветер. Так, в Москве, под влиянием североатлантического циклона, начнет задувать уже в субботу – порывы западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, к вечеру до 17 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По его словам, в воскресенье, с приближением холодного атмосферного фронта, предвещающего скорую метеорологическую зиму, ветер станет еще сильнее, и в порывах датчики мгновенной скорости будут фиксировать 17-22 метра в секунду. "Такой напор воздушного потока эквивалентен силе с давлением 30-40 килограммов на метр квадратный, из-за чего ожидается высокая вероятность падения деревьев и шатких конструкций. Ветер начнет постепенно стихать лишь к исходу понедельника", - добавил метеоролог.
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ОбществоРоссияМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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