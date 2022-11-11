https://ria.ru/20221111/podpisanie-1830559165.html

Билайн внедряет "ясный язык" для клиентов с особенностями восприятия

Билайн внедряет "ясный язык" для клиентов с особенностями восприятия - РИА Новости, 11.11.2022

Билайн внедряет "ясный язык" для клиентов с особенностями восприятия

Билайн перевел основные договоры услуг связи и материалы о компании на "ясный язык" (легкая для чтения и понимания информация), чтобы сделать важные документы и РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T10:00

россия

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Билайн перевел основные договоры услуг связи и материалы о компании на "ясный язык" (легкая для чтения и понимания информация), чтобы сделать важные документы и сообщения для клиентов максимально простыми и понятными для восприятия, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Концепция "ясного языка" активно развивается в мире: дублирование или "перевод" документации и текстов на ясный язык предназначены для всех, у кого по разным причинам недостаточно хорошо сформирован навык чтения и способность понимать тексты с юридической терминологией. Основная аудитория "ясного языка" - люди с ментальными особенностями, дислексией, миграционным опытом."Сегодня связь является важнейшей составляющей нашего общества, и практики, которые внедряет компания билайн, имеют большой потенциал для создания новых трендов для бизнеса и повышения качества жизни для людей с инвалидностью и других уязвимых групп. Широкое внедрение практики "ясного языка" позволит потребителям самостоятельно разобраться в сложной терминологии, например, условиях банковского кредита, медицинских предписаниях, юридических документах. Возможность в полной мере осознавать свои права и обязанности, прописанные в договорах и условиях предоставления услуг, будет способствовать повышению финансовой грамотности населения, а также формированию равного доступа к социальной и экономической жизни для людей с особенностями здоровья", - цитируется в сообщении директор дивизиона "Качество жизни" Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.По словам руководителя по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, адаптация сервисов под концепцию "ясного языка" - очень важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей."Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы", - сказал он.Как отметил член экспертного совета Минпросвещения Игорь Шпицберг, работа компаний в этом направлении показывает, прежде всего, степень социальной ответственности бизнеса перед обществом."Мир не делится на людей с инвалидностью и без нее. Мы все очень разные, и каждый может в чем-то разбираться лучше или хуже. Не вся информация нам одинаково понятна. Сделать услуги и сервисы доступными для всех людей – прекрасная цель, показывающая социальную ответственность любого бизнеса или сервисной организации", - сказал Шпицберг.

https://ria.ru/20221110/bilayn-1830241283.html

https://ria.ru/20221017/bilayn-1824543403.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком