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На Украине назвали условие для немедленной победы России - РИА Новости, 11.11.2022
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На Украине назвали условие для немедленной победы России
На Украине назвали условие для немедленной победы России - РИА Новости, 11.11.2022
На Украине назвали условие для немедленной победы России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США ознаменовало бы победу России, рассказал обозревателю The Washington Post Джошу Рогину замглавы Минэкономики... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:35
2022-11-11T12:55
в мире
джо байден
тарас качка
украина
сша
выборы в конгресс сша
конгресс сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США ознаменовало бы победу России, рассказал обозревателю The Washington Post Джошу Рогину замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка.Автор статьи согласился с мнением Качки о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда."Если это произойдет, украинские вооруженные силы не смогут воевать", — сослался обозреватель на мнение конгрессменов.В статье отмечается, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи Украине.Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 220 мест в палате представителей, у демократов — 215. Подсчет голосов продолжается.Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента Джо Байдена, проходят в сенат и палату представителей конгресса США на промежуточных выборах. Среди них блокировавший решение о выделении Киеву помощи в 40 миллиардов долларов Рэнд Пол и известный призывами к ограничению поддержки бывшей советской республики Джей Ди Вэнс.Также переизбрания в палату представителей добилась республиканка Марджори Тейлор Грин, автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Перед выборами она пообещала, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки".На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221110/ssha-1830589959.html
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в мире, джо байден, тарас качка, украина, сша, выборы в конгресс сша, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Тарас Качка, Украина, США, Выборы в Конгресс США, Конгресс США
02:35 11.11.2022 (обновлено: 12:55 11.11.2022)
 
На Украине назвали условие для немедленной победы России

Замглавы Минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи приведет к скорой победе России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США ознаменовало бы победу России, рассказал обозревателю The Washington Post Джошу Рогину замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка.

"Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России", — приводятся в статье слова чиновника.

Автор статьи согласился с мнением Качки о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда.
"Если это произойдет, украинские вооруженные силы не смогут воевать", — сослался обозреватель на мнение конгрессменов.
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В статье отмечается, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи Украине.

"По словам нескольких законодателей и высокопоставленных сотрудников конгресса, Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в палате представителей и сенате, чтобы отреагировать на широкий спектр проблем, вызывающих озабоченность в их группе. Некоторые крайне правые законодатели призывают к полному прекращению помощи Украине", — написал журналист.

Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 220 мест в палате представителей, у демократов — 215. Подсчет голосов продолжается.
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Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента Джо Байдена, проходят в сенат и палату представителей конгресса США на промежуточных выборах. Среди них блокировавший решение о выделении Киеву помощи в 40 миллиардов долларов Рэнд Пол и известный призывами к ограничению поддержки бывшей советской республики Джей Ди Вэнс.
Также переизбрания в палату представителей добилась республиканка Марджори Тейлор Грин, автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Перед выборами она пообещала, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки".
На фоне российской военной операции на Украине западные страны продолжают вооружать Киев. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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В миреДжо БайденТарас КачкаУкраинаСШАВыборы в Конгресс СШАКонгресс США
 
 
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