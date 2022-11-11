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В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/peskov-1830741273.html
В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы
В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы
Кремль не фиксирует изменений в позиции Киева по диалогу с Москвой, Украина не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:20
2022-11-11T12:35
киев
москва
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кремль не фиксирует изменений в позиции Киева по диалогу с Москвой, Украина не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не фиксируем (изменений в позиции Киева – ред.). Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, фиксирует ли Кремль какие-либо изменения в позиции Киева касательно переговоров с Москвой.
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киев, москва, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Киев, Москва, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Специальная военная операция на Украине, В мире
12:20 11.11.2022 (обновлено: 12:35 11.11.2022)
 
В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы

Песков: в Кремле не фиксируют изменений в позиции Киева по отношению к Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кремль не фиксирует изменений в позиции Киева по диалогу с Москвой, Украина не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не фиксируем (изменений в позиции Киева – ред.). Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, фиксирует ли Кремль какие-либо изменения в позиции Киева касательно переговоров с Москвой.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:22Специальная военная операция на Украине
В Кремле исключили возможность изменения статуса Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевМоскваУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В мире
 
 
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