https://ria.ru/20221111/peskov-1830741273.html

В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы

В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле заявили об отсутствии изменений в отношениях Киева и Москвы

Кремль не фиксирует изменений в позиции Киева по диалогу с Москвой, Украина не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается, сообщил... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:20

2022-11-11T12:20

2022-11-11T12:35

киев

москва

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

специальная военная операция на украине

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Кремль не фиксирует изменений в позиции Киева по диалогу с Москвой, Украина не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не фиксируем (изменений в позиции Киева – ред.). Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, фиксирует ли Кремль какие-либо изменения в позиции Киева касательно переговоров с Москвой.

https://ria.ru/20221111/kherson-1830741827.html

киев

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, москва, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире