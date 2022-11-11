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ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра
При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:10
2022-11-11T13:10
2022-11-11T13:13
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны, переброска на левый берег группировки войск была завершена в 05.00 мск пятницы."Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, днепр (город), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:10 11.11.2022 (обновлено: 13:13 11.11.2022)
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра
Минобороны: потерь среди личного состава и техники при переправе на левый берег Днепра нет