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ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/pereprava-1830760566.html
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра
При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:10
2022-11-11T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепр (город)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны, переброска на левый берег группировки войск была завершена в 05.00 мск пятницы."Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - сказали в ведомстве.
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россия
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безопасность, россия, днепр (город), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:10 11.11.2022 (обновлено: 13:13 11.11.2022)
 
ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

Минобороны: потерь среди личного состава и техники при переправе на левый берег Днепра нет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, переброска на левый берег группировки войск была завершена в 05.00 мск пятницы.
"Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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