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ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022

ВС России избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:10

2022-11-11T13:10

2022-11-11T13:13

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны, переброска на левый берег группировки войск была завершена в 05.00 мск пятницы."Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, днепр (город), вооруженные силы рф, херсонская область