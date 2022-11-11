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Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня - РИА Новости, 11.11.2022
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Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня
Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня - РИА Новости, 11.11.2022
Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня
Более десяти российских компаний и более 50 уникальных деловых партнеров из различных провинций ЮАР приняли участие в международной бизнес-миссии компаний в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:49
2022-11-11T15:49
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
юар
россия
экономика
технологии
африка
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более десяти российских компаний и более 50 уникальных деловых партнеров из различных провинций ЮАР приняли участие в международной бизнес-миссии компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За два дня работы состоялось более 100 целевых встреч российских разработчиков инновационных продуктов с потенциальными дистрибьюторами и клиентами на рынках ЮАР и других стран Африки. Ожидается, что по итогам встреч сразу несколько разработок российских IT-компаний станут доступны для внедрения клиентам в Южной Африке", - говорится в сообщении.Особенно востребованными услугами на рынке ЮАР оказались разработки клиентских цифровых решений в финансовом и банковском секторе, транспорте и логистике, медицине и здравоохранении. Ключевыми запросами от российских экспортеров стали доступ к работе с государственными заказчиками и участие в государственных закупках.Помимо деловых встреч, в программу миссии были включены круглые столы и консультации.Так, в рамках круглых столов "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" и "Глобальные IT-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" российские участники бизнес-миссии подробно обсудили с локальными экспертами правила ведения бизнеса, требования к международным компаниям и существующую инфраструктуру для IT-разработчиков.Также на площадке бизнес-миссии состоялась серия индивидуальных консультаций торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева с экспортерами и южноафриканскими деловыми кругами.Накануне бизнес-миссии российские компании также приняли участие в работе крупнейшей региональной выставки и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, выражая общую заинтересованность в дальнейшем развитии бизнеса и участии в выставочных мероприятиях и деловых миссиях не только в ЮАР, но и в других странах Африки.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), юар, россия, экономика, технологии, африка
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ЮАР, Россия, Экономика, Технологии, Африка
15:49 11.11.2022
 

Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более десяти российских компаний и более 50 уникальных деловых партнеров из различных провинций ЮАР приняли участие в международной бизнес-миссии компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"За два дня работы состоялось более 100 целевых встреч российских разработчиков инновационных продуктов с потенциальными дистрибьюторами и клиентами на рынках ЮАР и других стран Африки. Ожидается, что по итогам встреч сразу несколько разработок российских IT-компаний станут доступны для внедрения клиентам в Южной Африке", - говорится в сообщении.

Особенно востребованными услугами на рынке ЮАР оказались разработки клиентских цифровых решений в финансовом и банковском секторе, транспорте и логистике, медицине и здравоохранении. Ключевыми запросами от российских экспортеров стали доступ к работе с государственными заказчиками и участие в государственных закупках.

Помимо деловых встреч, в программу миссии были включены круглые столы и консультации.
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Так, в рамках круглых столов "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" и "Глобальные IT-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" российские участники бизнес-миссии подробно обсудили с локальными экспертами правила ведения бизнеса, требования к международным компаниям и существующую инфраструктуру для IT-разработчиков.

Также на площадке бизнес-миссии состоялась серия индивидуальных консультаций торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева с экспортерами и южноафриканскими деловыми кругами.
"Несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке IT, Южная Африка предлагает новые возможности по внедрению инновационных разработок в области логистики, медицины, банковской сферы. Традиционное доверие к российским партнерам позволяет рассчитывать, что наши разработчики смогут эффективно участвовать в глобальной конкуренции в технологичных проектах в ЮАР", - прокомментировал итоги бизнес-миссии торгпред.
Накануне бизнес-миссии российские компании также приняли участие в работе крупнейшей региональной выставки и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, выражая общую заинтересованность в дальнейшем развитии бизнеса и участии в выставочных мероприятиях и деловых миссиях не только в ЮАР, но и в других странах Африки.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЮАРРоссияЭкономикаТехнологииАфрика
 
 
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