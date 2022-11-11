Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более десяти российских компаний и более 50 уникальных деловых партнеров из различных провинций ЮАР приняли участие в международной бизнес-миссии компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За два дня работы состоялось более 100 целевых встреч российских разработчиков инновационных продуктов с потенциальными дистрибьюторами и клиентами на рынках ЮАР и других стран Африки. Ожидается, что по итогам встреч сразу несколько разработок российских IT-компаний станут доступны для внедрения клиентам в Южной Африке", - говорится в сообщении.
Особенно востребованными услугами на рынке ЮАР оказались разработки клиентских цифровых решений в финансовом и банковском секторе, транспорте и логистике, медицине и здравоохранении. Ключевыми запросами от российских экспортеров стали доступ к работе с государственными заказчиками и участие в государственных закупках.
Помимо деловых встреч, в программу миссии были включены круглые столы и консультации.
"За два дня работы состоялось более 100 целевых встреч российских разработчиков инновационных продуктов с потенциальными дистрибьюторами и клиентами на рынках ЮАР и других стран Африки. Ожидается, что по итогам встреч сразу несколько разработок российских IT-компаний станут доступны для внедрения клиентам в Южной Африке", - говорится в сообщении.
Особенно востребованными услугами на рынке ЮАР оказались разработки клиентских цифровых решений в финансовом и банковском секторе, транспорте и логистике, медицине и здравоохранении. Ключевыми запросами от российских экспортеров стали доступ к работе с государственными заказчиками и участие в государственных закупках.
Помимо деловых встреч, в программу миссии были включены круглые столы и консультации.
21 октября, 16:32РЭЦ и Совет темнокожих бизнесменов ЮАР будут сотрудничать в торговле
Так, в рамках круглых столов "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" и "Глобальные IT-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" российские участники бизнес-миссии подробно обсудили с локальными экспертами правила ведения бизнеса, требования к международным компаниям и существующую инфраструктуру для IT-разработчиков.
Также на площадке бизнес-миссии состоялась серия индивидуальных консультаций торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева с экспортерами и южноафриканскими деловыми кругами.
Также на площадке бизнес-миссии состоялась серия индивидуальных консультаций торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева с экспортерами и южноафриканскими деловыми кругами.
"Несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке IT, Южная Африка предлагает новые возможности по внедрению инновационных разработок в области логистики, медицины, банковской сферы. Традиционное доверие к российским партнерам позволяет рассчитывать, что наши разработчики смогут эффективно участвовать в глобальной конкуренции в технологичных проектах в ЮАР", - прокомментировал итоги бизнес-миссии торгпред.
Накануне бизнес-миссии российские компании также приняли участие в работе крупнейшей региональной выставки и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, выражая общую заинтересованность в дальнейшем развитии бизнеса и участии в выставочных мероприятиях и деловых миссиях не только в ЮАР, но и в других странах Африки.