https://ria.ru/20221111/peregovory-1830852979.html

Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня

Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня - РИА Новости, 11.11.2022

Участники бизнес-миссии в ЮАР провели более 100 переговоров за два дня

Более десяти российских компаний и более 50 уникальных деловых партнеров из различных провинций ЮАР приняли участие в международной бизнес-миссии компаний в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:49

2022-11-11T15:49

2022-11-11T15:49

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

юар

россия

экономика

технологии

африка

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более десяти российских компаний и более 50 уникальных деловых партнеров из различных провинций ЮАР приняли участие в международной бизнес-миссии компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За два дня работы состоялось более 100 целевых встреч российских разработчиков инновационных продуктов с потенциальными дистрибьюторами и клиентами на рынках ЮАР и других стран Африки. Ожидается, что по итогам встреч сразу несколько разработок российских IT-компаний станут доступны для внедрения клиентам в Южной Африке", - говорится в сообщении.Особенно востребованными услугами на рынке ЮАР оказались разработки клиентских цифровых решений в финансовом и банковском секторе, транспорте и логистике, медицине и здравоохранении. Ключевыми запросами от российских экспортеров стали доступ к работе с государственными заказчиками и участие в государственных закупках.Помимо деловых встреч, в программу миссии были включены круглые столы и консультации.Так, в рамках круглых столов "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" и "Глобальные IT-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" российские участники бизнес-миссии подробно обсудили с локальными экспертами правила ведения бизнеса, требования к международным компаниям и существующую инфраструктуру для IT-разработчиков.Также на площадке бизнес-миссии состоялась серия индивидуальных консультаций торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева с экспортерами и южноафриканскими деловыми кругами.Накануне бизнес-миссии российские компании также приняли участие в работе крупнейшей региональной выставки и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, выражая общую заинтересованность в дальнейшем развитии бизнеса и участии в выставочных мероприятиях и деловых миссиях не только в ЮАР, но и в других странах Африки.

https://ria.ru/20221021/rets-1825726478.html

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), юар, россия, экономика, технологии, африка