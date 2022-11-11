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В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров
В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров - РИА Новости, 11.11.2022
В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров
Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:32
2022-11-11T09:32
2022-11-11T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
григорий карасин
россия
совет федерации рф
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее Зеленский сказал, что не отказывался от переговоров, но только с "другой Россией"."Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, "детское стремление к показной жёсткости просто безнадёжно".
https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров
Сенатор Карасин: абсурдные условия Зеленского для переговоров обрекают саму их организацию