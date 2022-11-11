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В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/peregovory-1830674581.html
В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров
В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров - РИА Новости, 11.11.2022
В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров
Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:32
2022-11-11T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
григорий карасин
россия
совет федерации рф
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее Зеленский сказал, что не отказывался от переговоров, но только с "другой Россией"."Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, "детское стремление к показной жёсткости просто безнадёжно".
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в мире, владимир зеленский, григорий карасин, россия, совет федерации рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Россия, Совет Федерации РФ, Украина
09:32 11.11.2022
 
В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров

Сенатор Карасин: абсурдные условия Зеленского для переговоров обрекают саму их организацию

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее Зеленский сказал, что не отказывался от переговоров, но только с "другой Россией".
"Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, "детское стремление к показной жёсткости просто безнадёжно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийГригорий КарасинРоссияСовет Федерации РФУкраина
 
 
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