https://ria.ru/20221111/peregovory-1830674581.html

В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров

В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров - РИА Новости, 11.11.2022

В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров

Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:32

2022-11-11T09:32

2022-11-11T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

григорий карасин

россия

совет федерации рф

украина

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее Зеленский сказал, что не отказывался от переговоров, но только с "другой Россией"."Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, "детское стремление к показной жёсткости просто безнадёжно".

https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, григорий карасин, россия, совет федерации рф, украина