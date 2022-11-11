https://ria.ru/20221111/pashinyan-1830678781.html

МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми

МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми - РИА Новости, 11.11.2022

МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми

МИД Азербайджана назвал неприемлемыми высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о подготовке Баку геноцида армян Нагорного Карабаха. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:58

2022-11-11T09:58

2022-11-11T09:58

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

баку

оон

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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о подготовке Баку геноцида армян Нагорного Карабаха.Пашинян ранее обвинил Баку в подготовке геноцида армян Нагорного Карабаха. Пашинян заявил, что Баку препятствует визиту в регион представителей ООН, в частности, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По словам Пашиняна, "Азербайджан не предпринял шагов с целью начала ощутимого для международного сообщества диалога с представителями армян Нагорного Карабаха". При этом, по его утверждению, Азербайджан не обеспечил безопасное возвращение в свои дома тысяч жителей Гадрута и других армянонаселенных районов Нагорного Карабаха, что является "нарушением положений заявления от 9 ноября 2020 года" о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, "эти и ряд подобных действий и заявлений делают очевидным, что (президент Азербайджана Ильхам - ред.) Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха".Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, "попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на заседании правительства 10 ноября 2022 года исказить выступление президента Азербайджанской Республики 8 ноября в Шуше и создать впечатление, будто Азербайджан не выполняет своих обязательств, совершенно необоснованна и неприемлема"."Подобный подход руководства Армении является очередным ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установления мира в регионе. Обвинение премьер-министра Н.Пашиняна в нарушении Азербайджаном международного права на фоне 30-летней агрессии против Азербайджана, грубое нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев в рамках оккупационной политики, многочисленные преступления против человечности - это предел лицемерия", - говорится в сообщении.По данным внешнеполитического ведомства Азербайджана, "тот факт, что премьер-министр Армении вместо признания нарушения международного права, совершенные его страной за эти годы, выступил с такими необоснованными обвинениями и даже в некотором смысле признал нарушение обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе"."Именно армянская сторона в нарушение взятых на себя обязательств пунктом 9 трехстороннего заявления срывает процесс открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой; Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу. В таком случае утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе", - заявила пресс-служба МИД Азербайджана.В сообщении отмечается, что "трехсторонним заявлением Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях, использование дороги в военных целях недопустимо"."Как признали армянские официальные лица, армянские вооруженные формирования не полностью выведены с территории Азербайджана, а также на территорию Азербайджана переправляются мины, произведенные в 2021 году в Армении. А это значит, что вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, продолжаются случаи злоупотребления Арменией Лачинской дорогой для незаконных военных действий. Что касается совершенно ошибочного толкования и необоснованных утверждений премьер-министра Армении по известному положению трехстороннего заявления относительно Зангезурского коридора, то отметим, что под Зангезурским коридором подразумевается восстановление именно исторической связи между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, что предполагает использование данного коридора в мирных и гуманитарных целях", - говорится в сообщении.Власти Азербайджана не раз заявляли, что азербайджанский народ не является вражеским для армянского. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана", и Баку не собирается обсуждать их судьбу и будущее ни с одной страной, в том числе с Арменией.Касаемо Гадрута, Алиев заявлял, что его освобождение "вызвало у Армении огромное морально-психологическое потрясение", поэтому все утверждения Еревана на эту тему являются ложными.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221110/armeniya-1830466747.html

https://ria.ru/20221107/armeniya-1829565011.html

https://ria.ru/20221104/karabakh-1829204358.html

https://ria.ru/20221110/armeniya-1830461892.html

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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, баку, оон