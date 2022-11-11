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В Сербии почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне

В Сербии почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне - РИА Новости, 11.11.2022

В Сербии почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне

В столице Сербии почтили память российских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:42

2022-11-11T17:42

2022-11-11T18:18

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЛГРАД, 11 ноя – РИА Новости. В столице Сербии почтили память российских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.У памятника российским воинам венки возложили посол РФ Александр Боцан-Харченко и сотрудники дипмиссии, представители Россотрудничества, минобороны Сербии, посольства Белоруссии, городских властей Белграда и ветеранских объединений, отслужена панихида в память о погибших.День перемирия в Первой мировой войне является официальным праздником в Сербии. В честь него накануне были даны почетные артиллерийские залпы с плато Калемегдан у Белградской крепости в центре города. В пятницу государственная делегация во главе с министром труда, соцзащиты и по делам ветеранов Николой Селаковичем и представителями посольств и вооруженных сил страны провела официальную церемонию на французском и британском кладбище, а также сербском военном участке Нового кладбища столицы Сербии."Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал расположен в сербской столице на территории Нового кладбища, где находятся несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде президент Сербии того времени Томислав Николич вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20221110/sanktsii-1830619931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр боцан-харченко, никола селакович, сербия, белград (город), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), томислав николич