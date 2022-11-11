https://ria.ru/20221111/orban-1830674997.html

Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.11.2022

Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:35

2022-11-11T09:35

2022-11-11T11:52

специальная военная операция на украине

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европа

украина

венгрия

виктор орбан

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САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в Самарканде."Мы в Европейском союзе <…> сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных с Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о принятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт", — сказал он.При этом Орбан выразил надежду на скорейшее установление мира.По его словам, Будапешт заинтересован в сотрудничестве Запада и Востока."Те, кто отказывается от такого сотрудничества, всегда будут проигрывать. Потому мы всегда всецело будем поддерживать работу Организации тюркских государств", — заключил Орбан.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, венгрия, виктор орбан