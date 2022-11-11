09:35 11.11.2022 (обновлено: 11:52 11.11.2022)
Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине
Премьер Венгрии Орбан: Европа все больше и больше втягивается в конфликт на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в Самарканде.
"Мы в Европейском союзе <…> сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных с Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о принятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт", — сказал он.
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При этом Орбан выразил надежду на скорейшее установление мира.
"Задача Венгрии — добиться того, чтобы как можно скорее на Украине было заключено соглашение о прекращении огня и как можно скорее начались мирные переговоры. Только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисами", — уверен венгерский премьер.
По его словам, Будапешт заинтересован в сотрудничестве Запада и Востока.
"Те, кто отказывается от такого сотрудничества, всегда будут проигрывать. Потому мы всегда всецело будем поддерживать работу Организации тюркских государств", — заключил Орбан.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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