Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/orban-1830674997.html
Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине
Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине
Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:35
2022-11-11T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
венгрия
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105367_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_c0df82ec657db86908809ebd85ac3d62.jpg
САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в Самарканде."Мы в Европейском союзе &lt;…&gt; сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных с Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о принятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт", — сказал он.При этом Орбан выразил надежду на скорейшее установление мира.По его словам, Будапешт заинтересован в сотрудничестве Запада и Востока."Те, кто отказывается от такого сотрудничества, всегда будут проигрывать. Потому мы всегда всецело будем поддерживать работу Организации тюркских государств", — заключил Орбан.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
европа
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105367_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_3157224308a66905e28702b523d3bb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, венгрия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
09:35 11.11.2022 (обновлено: 11:52 11.11.2022)
 
Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Европа все больше и больше втягивается в конфликт на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД (Узбекистан), 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств в Самарканде.
"Мы в Европейском союзе <…> сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных с Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о принятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт", — сказал он.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
При этом Орбан выразил надежду на скорейшее установление мира.

"Задача Венгрии — добиться того, чтобы как можно скорее на Украине было заключено соглашение о прекращении огня и как можно скорее начались мирные переговоры. Только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисами", — уверен венгерский премьер.

По его словам, Будапешт заинтересован в сотрудничестве Запада и Востока.
"Те, кто отказывается от такого сотрудничества, всегда будут проигрывать. Потому мы всегда всецело будем поддерживать работу Организации тюркских государств", — заключил Орбан.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Девушка с флагами Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 08:00
Запад начинает что-то подозревать
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВенгрияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала