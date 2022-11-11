https://ria.ru/20221111/opeka-1830959342.html
Бастрыкин поручил проверить правомерность действий органов опеки в Перми
Бастрыкин поручил проверить правомерность действий органов опеки в Перми - РИА Новости, 11.11.2022
Бастрыкин поручил проверить правомерность действий органов опеки в Перми
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился разобраться в ситуации с лишением бабушки опеки над внучкой в Перми, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:29
2022-11-11T20:29
2022-11-11T20:29
происшествия
александр бастрыкин
пермь
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился разобраться в ситуации с лишением бабушки опеки над внучкой в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее несколько пермских СМИ сообщили, что в Перми бабушка пытается вернуть девятилетнюю внучку, которую забрали органы опеки. Указывалось, что женщина является опекуном своей взрослой дочери-инвалида, также она занималась воспитанием внучки. Девочка ходила в лицей, но в какой-то момент из-за большой учебной нагрузки якобы начала прогуливать уроки. Сообщалось, что после нескольких инцидентов, связанных с пропуском занятий, женщину настойчиво попросили подписать временное отстранение от опеки над внучкой. Потом состоялся суд, и девочку отправили в социально-реабилитационный центр."Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Головкину Д.В. представить доклад о ситуации", - сообщила пресс-служба ведомства.Уточняется, что правоохранители проверят правомерность действий органов опеки в Пермском крае.
https://ria.ru/20221111/pokhischenie-1830781819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил проверить правомерность действий органов опеки в Перми
Бастрыкин поручил разобраться в возможных правонарушениях работы органов опеки в Перми