https://ria.ru/20221111/opek-1830842240.html

ОПЕК+ будет осторожна в изменениях добычи нефти, заявил саудовский министр

ОПЕК+ будет осторожна в изменениях добычи нефти, заявил саудовский министр - РИА Новости, 11.11.2022

ОПЕК+ будет осторожна в изменениях добычи нефти, заявил саудовский министр

ОПЕК+ будет сохранять осторожный подход в вопросе корректировки параметров добычи нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:27

2022-11-11T15:27

2022-11-11T15:27

экономика

саудовская аравия

опек

мвф

китай

цены на нефть

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ОПЕК+ будет сохранять осторожный подход в вопросе корректировки параметров добычи нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны альянса следят за состоянием мировой экономики и видят много неопределенностей в этом вопросе. "Наша основная задача - соблюдать осторожность. Речь идет о том, чтобы быть осторожным и не упускать из виду то, что необходимо рынку", - рассказал он в интервью Блумберг ТВ.Бен Сальман также процитировал отчет Международного валютного фонда (МВФ) за прошлый месяц, в котором говорилось, что для многих экономик "худшее еще впереди". "Имеется в виду рецессия. Кроме того, я вижу, что говорят и делают центральные банки", - отметил министр.Он прокомментировал и послабления, которые Китай ввел ранее в пятницу в отношении короновирусных ограничений в стране, включая сокращение дней обязательного карантина для приезжих. Новости об этом поддержали рост цен на нефть, отмечает агентство Блумберг."Данный вопрос пока не имеет однозначной оценки. Китайские власти заявляют, что они сохранят строгость и должное отношение (в вопросе коронавируса - ред.)", - заключил бен Сальман.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки. Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть.Следующее заседание альянса запланировано на 4 декабря. На нем страны сделки ОПЕК+ вновь оценят ситуацию на рынке нефти и прогнозы по мировой экономике. На основе полученных выводов альянс примет решение о дальнейших параметрах своей добычи.

https://ria.ru/20221108/opek-1829911399.html

https://ria.ru/20221109/makron-1830233276.html

https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html

саудовская аравия

китай

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экономика, саудовская аравия, опек, мвф, китай, цены на нефть