23:14 11.11.2022 (обновлено: 00:01 12.11.2022)
ООН призвала быстрее устранить препятствия для экспорта удобрений из России
ООН призвала скорее устранить препятствия для экспорта удобрений из России в бедные страны
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 ноя — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала ускорить процесс устранения препятствий для экспорта российских удобрений в наиболее нуждающиеся страны, сообщили в офисе Генерального секретаря ООН.
В пятницу в Женеве состоялись переговоры России и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генеральный секретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.
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"Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с доступностью удобрений переросли в глобальную нехватку продовольствия, поэтому ООН призывает всех участников ускорить устранение любых остающихся препятствий для экспорта и транспортировки удобрений в страны, наиболее нуждающиеся в них", — говорится в заявлении.
Первую партию российских удобрений, как ожидается, отправят в Малави на следующей неделе.
В ООН отметили, что во время переговоров стороны также обсудили прогресс, достигнутый в содействии беспрепятственному экспорту из России продовольствия и удобрений, включая аммиачные.
В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.
В начале ноября после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.