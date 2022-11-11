https://ria.ru/20221111/oon-1830979351.html

ООН призвала быстрее устранить препятствия для экспорта удобрений из России

ООН призвала быстрее устранить препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 12.11.2022

ООН призвала быстрее устранить препятствия для экспорта удобрений из России

Организация Объединенных Наций призвала ускорить процесс устранения препятствий для экспорта российских удобрений в наиболее нуждающиеся страны, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-11T23:14

2022-11-11T23:14

2022-11-12T00:01

экономика

россия

оон

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мартин гриффитс

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малави

украина

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ЖЕНЕВА, 11 ноя — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала ускорить процесс устранения препятствий для экспорта российских удобрений в наиболее нуждающиеся страны, сообщили в офисе Генерального секретаря ООН. В пятницу в Женеве состоялись переговоры России и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генеральный секретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс."Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с доступностью удобрений переросли в глобальную нехватку продовольствия, поэтому ООН призывает всех участников ускорить устранение любых остающихся препятствий для экспорта и транспортировки удобрений в страны, наиболее нуждающиеся в них", — говорится в заявлении.Первую партию российских удобрений, как ожидается, отправят в Малави на следующей неделе.В ООН отметили, что во время переговоров стороны также обсудили прогресс, достигнутый в содействии беспрепятственному экспорту из России продовольствия и удобрений, включая аммиачные.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов по зерновой сделке, которая определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и предусматривает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что в отношении российского продовольствия и удобрений сделка не работает, украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.В начале ноября после устроенной киевским режимом террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению. Срок действий договора истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221110/kongo-1830523775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/niderlandy-1830968609.html

https://ria.ru/20221108/zerno-1829849043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, оон, сергей вершинин, мартин гриффитс, женева (город), малави, украина, турция