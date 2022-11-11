https://ria.ru/20221111/omsk-1830954765.html

В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек

В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 11.11.2022

В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек

При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:12

2022-11-11T20:12

2022-11-11T20:12

происшествия

омск

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ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного ГУМЧС.Когда сработала пожарная сигнализация, к зданию университета отправили 6 пожарных машин."К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось плотное задымление на втором этаже. Эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 16.46 (13.46 мск) пожар локализовали.Пресс-служба вуза сообщила корреспонденту РИА Новости, что открытого огня не было. Произошло короткое замыкание, в связи с чем сработала сигнализация. Пострадавших нет, имущество университета не пострадало.

https://ria.ru/20221111/pozhar-1830952658.html

омск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, омск