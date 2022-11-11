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В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 11.11.2022
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В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 11.11.2022
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек
При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:12
2022-11-11T20:12
происшествия
омск
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ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного ГУМЧС.Когда сработала пожарная сигнализация, к зданию университета отправили 6 пожарных машин."К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось плотное задымление на втором этаже. Эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 16.46 (13.46 мск) пожар локализовали.Пресс-служба вуза сообщила корреспонденту РИА Новости, что открытого огня не было. Произошло короткое замыкание, в связи с чем сработала сигнализация. Пострадавших нет, имущество университета не пострадало.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
20:12 11.11.2022
 
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек

МЧС: при тушении пожара в Омском госмедуниверситете эвакуировали 50 человек

© РИА Новости / Андрей ПоповТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Андрей Попов
Тушение пожара. Архивное фото
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ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного ГУМЧС.
Когда сработала пожарная сигнализация, к зданию университета отправили 6 пожарных машин.
"К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось плотное задымление на втором этаже. Эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 16.46 (13.46 мск) пожар локализовали.
Пресс-служба вуза сообщила корреспонденту РИА Новости, что открытого огня не было. Произошло короткое замыкание, в связи с чем сработала сигнализация. Пострадавших нет, имущество университета не пострадало.
Оказание медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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ПроисшествияОмск
 
 
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