https://ria.ru/20221111/omsk-1830954765.html
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 11.11.2022
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек
При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:12
2022-11-11T20:12
2022-11-11T20:12
происшествия
омск
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ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного ГУМЧС.Когда сработала пожарная сигнализация, к зданию университета отправили 6 пожарных машин."К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось плотное задымление на втором этаже. Эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 16.46 (13.46 мск) пожар локализовали.Пресс-служба вуза сообщила корреспонденту РИА Новости, что открытого огня не было. Произошло короткое замыкание, в связи с чем сработала сигнализация. Пострадавших нет, имущество университета не пострадало.
https://ria.ru/20221111/pozhar-1830952658.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске загорелся медуниверситет, эвакуировали 50 человек
МЧС: при тушении пожара в Омском госмедуниверситете эвакуировали 50 человек
ОМСК, 11 ноя - РИА Новости. При тушении пожара в учебном корпусе Омского государственного медицинского университета на проспекте Мира эвакуировали 50 человек, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного ГУМЧС.
Когда сработала пожарная сигнализация, к зданию университета отправили 6 пожарных машин.
"К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось плотное задымление на втором этаже. Эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 16.46 (13.46 мск) пожар локализовали.
Пресс-служба вуза сообщила корреспонденту РИА Новости, что открытого огня не было. Произошло короткое замыкание, в связи с чем сработала сигнализация. Пострадавших нет, имущество университета не пострадало.