https://ria.ru/20221111/obstrel-1830972963.html

Террористы за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации

Террористы за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 11.11.2022

Террористы за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:29

2022-11-11T22:29

2022-11-11T23:03

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идлиб (мухафаза)

сирия

латакия (город)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб – шесть обстрелов, в провинции Латакия – один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в Идлибе в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Маарет-Мухос по позициям правительственных сил, расположенным там же, убит один сирийский военнослужащий, еще один получил ранения.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221109/bezhentsy-1830368802.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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в мире, идлиб (мухафаза), сирия, латакия (город), сар