Рейтинг@Mail.ru
В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/obstrel-1830953405.html
В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ
В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022
В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ
Около четырех тысяч абонентов обесточены после обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой Народной Республике, без света также котельная, школа и детский РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:05
2022-11-11T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805936614_0:31:1166:687_1920x0_80_0_0_d633d5c3ddaa5aab66c9d4df07f5b3fa.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около четырех тысяч абонентов обесточены после обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой Народной Республике, без света также котельная, школа и детский сад, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Еленовка: обесточено 19 трансформаторных подстанций, котельная, школа, детский сад, без энергоснабжения 3746 абонентов Докучаевского РЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел Еленовки представительство зафиксировало в 17.35. По населенному пункту выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20221111/kakhovka-1830933436.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805936614_206:0:1166:720_1920x0_80_0_0_48a0983e96e9460a1a62f29c72e3b306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
20:05 11.11.2022
 
В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ

СЦКК ДНР: в Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
Перейти в медиабанк
Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около четырех тысяч абонентов обесточены после обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой Народной Республике, без света также котельная, школа и детский сад, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Еленовка: обесточено 19 трансформаторных подстанций, котельная, школа, детский сад, без энергоснабжения 3746 абонентов Докучаевского РЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Обстрел Еленовки представительство зафиксировало в 17.35. По населенному пункту выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 18:27Специальная военная операция на Украине
Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала