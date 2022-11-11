https://ria.ru/20221111/obstrel-1830953405.html

В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ

В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.11.2022

В Еленовке около четырех тысяч абонентов обесточены из-за обстрела ВСУ

Около четырех тысяч абонентов обесточены после обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой Народной Республике, без света также котельная, школа и детский РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:05

2022-11-11T20:05

2022-11-11T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около четырех тысяч абонентов обесточены после обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой Народной Республике, без света также котельная, школа и детский сад, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Еленовка: обесточено 19 трансформаторных подстанций, котельная, школа, детский сад, без энергоснабжения 3746 абонентов Докучаевского РЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел Еленовки представительство зафиксировало в 17.35. По населенному пункту выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20221111/kakhovka-1830933436.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк