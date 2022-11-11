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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/obstrel-1830878145.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:39
2022-11-11T16:39
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.15 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.20 и 15.35 по Куйбышевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.50 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221111/avstriya-1830870296.html
донецк
ясиноватая
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
16:39 11.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку

СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 15.15 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.20 и 15.35 по Куйбышевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.50 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда такого же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 ноября, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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