https://ria.ru/20221111/obstrel-1830878145.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:39

2022-11-11T16:39

2022-11-11T16:39

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.15 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, в 15.20 и 15.35 по Куйбышевскому району Донецка - семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.50 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221111/avstriya-1830870296.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато