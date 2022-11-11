https://ria.ru/20221111/obstrel-1830847959.html
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 11.11.2022
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Криничного в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:36
2022-11-11T15:36
2022-11-11T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
bae systems
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КРИНИЧНОЕ (ЛНР), 11 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Криничного в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что в четверг два человека погибли, еще четверо пострадали из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Криничное в ЛНР из РСЗО HIMARS."Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по населенному пункту Криничное Луганской Народной Республики. Обстрелян шахтоучасток", - сообщил следователь СК РФ.По словам сотрудников предприятия, погибли их коллеги: женщина-ламповщица и сварщик.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, BAE Systems
15:36 11.11.2022 (обновлено: 20:44 11.11.2022)
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS
Следователи СК зафиксировали последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из РСЗО HIMARS