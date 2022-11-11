https://ria.ru/20221111/obstrel-1830847959.html

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 11.11.2022

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ Криничного в ЛНР из HIMARS

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Криничного в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:36

2022-11-11T15:36

2022-11-11T20:44

специальная военная операция на украине

в мире

сша

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

bae systems

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

КРИНИЧНОЕ (ЛНР), 11 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Криничного в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что в четверг два человека погибли, еще четверо пострадали из-за обстрела украинскими войсками населенного пункта Криничное в ЛНР из РСЗО HIMARS."Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по населенному пункту Криничное Луганской Народной Республики. Обстрелян шахтоучасток", - сообщил следователь СК РФ.По словам сотрудников предприятия, погибли их коллеги: женщина-ламповщица и сварщик.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221109/vsu-1830262573.html

сша

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems