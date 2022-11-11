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В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите - РИА Новости, 11.11.2022
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В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите
В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите - РИА Новости, 11.11.2022
В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите
Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком и Росфинмониторингом раскрыли крупномасштабную схему по сокрытию и отмыванию денег в сфере общественного... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:03
2022-11-11T12:43
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком и Росфинмониторингом раскрыли крупномасштабную схему по сокрытию и отмыванию денег в сфере общественного питания, сообщается на сайте налогового ведомства."Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита", — говорится в релизе.Как пояснили в службе, площадка работала за счет замены безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником таких денег были, как правило, компании, располагающие терминалами для приема наличных.Схема позволяла предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, дающем право на специальные налоговые режимы, так что они могли уклоняться от уплаты НДС. Кроме того, она давала возможность выплачивать сотрудникам "серые" зарплаты и уходить еще и от зарплатных налогов и сборов.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:03 11.11.2022 (обновлено: 12:43 11.11.2022)
 
В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите

ФНС и ЦБ выявили крупную теневую площадку по сокрытию и отмыванию доходов в общепите

© Pixabay / Free-PhotosРаботники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Pixabay / Free-Photos
Работники ресторана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком и Росфинмониторингом раскрыли крупномасштабную схему по сокрытию и отмыванию денег в сфере общественного питания, сообщается на сайте налогового ведомства.
"Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита", — говорится в релизе.
Как пояснили в службе, площадка работала за счет замены безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником таких денег были, как правило, компании, располагающие терминалами для приема наличных.
Схема позволяла предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, дающем право на специальные налоговые режимы, так что они могли уклоняться от уплаты НДС. Кроме того, она давала возможность выплачивать сотрудникам "серые" зарплаты и уходить еще и от зарплатных налогов и сборов.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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