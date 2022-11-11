https://ria.ru/20221111/obschepit-1830710177.html

В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите

В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите - РИА Новости, 11.11.2022

В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите

Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком и Росфинмониторингом раскрыли крупномасштабную схему по сокрытию и отмыванию денег в сфере общественного... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:03

2022-11-11T11:03

2022-11-11T12:43

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком и Росфинмониторингом раскрыли крупномасштабную схему по сокрытию и отмыванию денег в сфере общественного питания, сообщается на сайте налогового ведомства."Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита", — говорится в релизе.Как пояснили в службе, площадка работала за счет замены безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником таких денег были, как правило, компании, располагающие терминалами для приема наличных.Схема позволяла предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, дающем право на специальные налоговые режимы, так что они могли уклоняться от уплаты НДС. Кроме того, она давала возможность выплачивать сотрудникам "серые" зарплаты и уходить еще и от зарплатных налогов и сборов.

https://ria.ru/20220627/oborot-1798441297.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)