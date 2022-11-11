https://ria.ru/20221111/obrazovanie-1830974273.html

В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах

В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах - РИА Новости, 11.11.2022

В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах

Власти оказывают всестороннюю поддержку системе образования в новых регионах России, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:35

2022-11-11T22:35

2022-11-11T23:26

общество

александр бугаев

россия

бердянск

запорожская область

донецкая народная республика

владимир путин

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42391/01/423910151_0:182:2906:1816_1920x0_80_0_0_eea3d26798334fea6572d0195c13e189.jpg

БЕРДЯНСК, 11 ноя — РИА Новости. Власти оказывают всестороннюю поддержку системе образования в новых регионах России, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, комментируя итоги I Образовательного молодежного форума "Юг молодой" в Бердянске."Мы со стороны Министерства просвещения оказываем всестороннюю поддержку развитию системы образования Запорожской и Херсонской областей, и, конечно, Луганской и Донецкой Народных Республиках", — рассказал он.По словам замминистра, федеральное ведомство также активно работает и в сфере воспитания молодежи новых российских регионах."Я думаю, что у этого форума большое будущее. В России создана большая, широкая система работы с молодежью", — подчеркнул он.Бугаев назвал это мероприятие уникальным событием, в котором приняли участие 260 активистов, а также 40 волонтеров, которые организовывали его работу."Это здорово, что у ребят появилась возможность познакомиться с тем, как реализуется государственная молодежная политика в нашей стране", — добавил чиновник.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал соглашения с глава новых регионов об их принятии в состав России. Пятого октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221111/shkoly-1830947979.html

https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827736125.html

https://ria.ru/20221029/obrazovanie-1827696137.html

россия

бердянск

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр бугаев, россия, бердянск, запорожская область, донецкая народная республика, владимир путин, херсонская область