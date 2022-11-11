https://ria.ru/20221111/obrazovanie-1830974273.html
В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах
В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах - РИА Новости, 11.11.2022
В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах
Власти оказывают всестороннюю поддержку системе образования в новых регионах России, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:35
2022-11-11T22:35
2022-11-11T23:26
общество
александр бугаев
россия
бердянск
запорожская область
донецкая народная республика
владимир путин
херсонская область
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БЕРДЯНСК, 11 ноя — РИА Новости. Власти оказывают всестороннюю поддержку системе образования в новых регионах России, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, комментируя итоги I Образовательного молодежного форума "Юг молодой" в Бердянске."Мы со стороны Министерства просвещения оказываем всестороннюю поддержку развитию системы образования Запорожской и Херсонской областей, и, конечно, Луганской и Донецкой Народных Республиках", — рассказал он.По словам замминистра, федеральное ведомство также активно работает и в сфере воспитания молодежи новых российских регионах."Я думаю, что у этого форума большое будущее. В России создана большая, широкая система работы с молодежью", — подчеркнул он.Бугаев назвал это мероприятие уникальным событием, в котором приняли участие 260 активистов, а также 40 волонтеров, которые организовывали его работу."Это здорово, что у ребят появилась возможность познакомиться с тем, как реализуется государственная молодежная политика в нашей стране", — добавил чиновник.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал соглашения с глава новых регионов об их принятии в состав России. Пятого октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221111/shkoly-1830947979.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бугаев, россия, бердянск, запорожская область, донецкая народная республика, владимир путин, херсонская область
Общество, Александр Бугаев, Россия, Бердянск, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Херсонская область
22:35 11.11.2022 (обновлено: 23:26 11.11.2022)
В Минпросвещения заявили о поддержке системы образования в новых регионах
Минпросвещения заявило о всесторонней поддержке системы образования в новых регионах
БЕРДЯНСК, 11 ноя — РИА Новости. Власти оказывают всестороннюю поддержку системе образования в новых регионах России, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, комментируя итоги I Образовательного молодежного форума "Юг молодой" в Бердянске.
"Мы со стороны Министерства просвещения оказываем всестороннюю поддержку развитию системы образования Запорожской и Херсонской областей, и, конечно, Луганской и Донецкой Народных Республиках", — рассказал он.
По словам замминистра, федеральное ведомство также активно работает и в сфере воспитания молодежи новых российских регионах.
"Я думаю, что у этого форума большое будущее. В России создана большая, широкая система работы с молодежью", — подчеркнул он.
Бугаев назвал это мероприятие уникальным событием, в котором приняли участие 260 активистов, а также 40 волонтеров, которые организовывали его работу.
"Это здорово, что у ребят появилась возможность познакомиться с тем, как реализуется государственная молодежная политика в нашей стране", — добавил чиновник.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Президент Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал соглашения с глава новых регионов об их принятии в состав России. Пятого октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.