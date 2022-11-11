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Блогер Nekoglai заявил, что чувствует себя "как животное" - РИА Новости, 11.11.2022
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Блогер Nekoglai заявил, что чувствует себя "как животное"
Блогер Nekoglai заявил, что чувствует себя "как животное" - РИА Новости, 11.11.2022
Блогер Nekoglai заявил, что чувствует себя "как животное"
Блогер Nekoglai (Николай Лебедев) назвал видео с пародией на российского солдата "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:52
2022-11-11T16:57
николай лебедев
москва
россия
молдавия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Блогер Nekoglai (Николай Лебедев) назвал видео с пародией на российского солдата "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. Видеозапись с его извинениями есть в распоряжении РИА Новости.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре.Как заявил на видео сам Nekoglai , он осознал, какую "большую ошибку" совершил."Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно", - сказал блогер.В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей Nekoglai за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из России в Молдавию.Сам Nekoglai участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из спецприемника и внезапно заявил, что уже не хочет обжаловать решение суда, а также извинился за свой ролик. Защите не оставалось ничего, как отказаться от жалобы, однако формальное решение суд все равно вынес.За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся - в Пресненском суде Москвы половина его волос были покрашены пополам в черный и белый цвета, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой. Копия решения будет направлена в спецприемник, после чего блогер сможет самостоятельно выехать из России.
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353
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"Чувствую себя как животное, простите меня". Блогер Nekoglai извинился за пародию
"Чувствую себя как животное, простите меня". Блогер Nekoglai извинился за пародию
2022-11-11T15:52
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Кадры с заседания суда, где была утверждена высылка блогера Nekoglai из России
Мосгорсуд утвердил высылку побрившегося и - по собственным словам - раскаявшегося Nekoglai из России
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николай лебедев, москва, россия, молдавия, московский городской суд, происшествия
Николай Лебедев, Москва, Россия, Молдавия, Московский городской суд, Происшествия
15:52 11.11.2022 (обновлено: 16:57 11.11.2022)
 
Блогер Nekoglai заявил, что чувствует себя "как животное"

Nekoglai назвал свое видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Блогер Nekoglai (Николай Лебедев) назвал видео с пародией на российского солдата "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. Видеозапись с его извинениями есть в распоряжении РИА Новости.
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре.
Российский блогер Некоглай (Николай Лебедев) - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 15:04
Мосгорсуд утвердил высылку блогера, снявшего пародию на солдата в окопе
Как заявил на видео сам Nekoglai , он осознал, какую "большую ошибку" совершил.
"Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно", - сказал блогер.
В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф в 5 тысяч рублей Nekoglai за нарушение миграционных правил и утвердил его высылку из России в Молдавию.
Сам Nekoglai участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из спецприемника и внезапно заявил, что уже не хочет обжаловать решение суда, а также извинился за свой ролик. Защите не оставалось ничего, как отказаться от жалобы, однако формальное решение суд все равно вынес.
За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся - в Пресненском суде Москвы половина его волос были покрашены пополам в черный и белый цвета, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой. Копия решения будет направлена в спецприемник, после чего блогер сможет самостоятельно выехать из России.
 
Николай ЛебедевМоскваРоссияМолдавияМосковский городской судПроисшествия
 
 
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